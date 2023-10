«Cuando agradeces, se multiplica», Valeria Piazza visita al Señor de los Milagros tras ser operada

Valeria Piazza se lució en sus redes sociales visitando al Señor de los Milagros a días de terminarse el mes morado en el que se conmemora al Cristo Moreno.

Es así que la modelo no quiso dejar pasar este especial mes y acudió con un familiar a los pies del Señor de los Milagros para agradecer por lograr superar una delicada operación a su paladar.

Agradecida

Como se recuerda Valeria Piazza fue intervenida para ser operada al localizarle una bacteria en el paladar, felizmente la modelo logró superar esta intervención y agradeció a sus seguidores la preocupación.

Por lo que ahora que está descansando, aprovechó la oportunidad para asistir a la Iglesia de las Nazarenas para agradecer al Señor de los Milagros.

Es así como a través de su Instagram Valeria publicó su asistencia a esta iglesia que reciben a cientos de fieles en el mes de octubre y se mostró feliz de haber ido con su esposo Pierre Cateriano y su abuela. Ella acotó que fue a agradecer al Cristo Moreno, seguramente por haber saber salido bien de su cirugía.

«Cuando agradeces, todo lo bueno en tu vida se multiplica. Hoy empecé la semana con Pierre y mamá blanca en Las Nazarenas, mi abue estaba súper emocionada de vivir esta experiencia con nosotros. Son momentos que jamás se olvidan y la energía linda de las personas que fueron se sintió», escribió Valeria Piazza.

¿Qué le pasó a Valeria?

La modelo y conductora de televisión se encontraba atravesando un momento difícil en su vida al comunicar que es una bacteria se alojó en su cuerpo.

Tanto así que esta bacteria empezó a comer un hueso de su cara lo que encendió las alarmas para inmediatamente quirúrgicamente para evitar mayores problemas.

“No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad», dijo.

Además, reveló que se ausentará por un breve tiempo de la televisión hasta estar 100% recuperada.

«Así que mi cirugía está programada para el miércoles y por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperarme rápido”, mencionó Valeria Piazza en su cuenta de Instagram.

Incluso debido a la localización de esta bacteria pudo darle una explicación a los síntomas que venía presentando anteriormente los cuales no sabía por qué o a qué se debía los dolores de cabeza.

“Por eso me dolía tanto la cabeza, literalmente tengo un hueco. Pero con la cirugía todo estará bien como siempre. Pasaré el postoperatorio engreída por Pierre y mi peluche”, agregó la modelo.