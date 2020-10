Valeria Roggero habló sobre Miguel Trauco: “Jamás me he escondido”

Compartir Facebook

Rompió su silencio. Tras los fuertes rumores del romance que existiría entre Valeria Roggero y el seleccionado peruano Miguel Trauco, la sobrina de Jefferson Farfán salió a dar la cara y aclarar la situación que tiene con el pelotero.

Es así que en el programa de ‘Magaly Tv, la firme’, la joven aseguró que nunca ha escondido sus romances a la prensa nacional. Esto, tras las continuas imágenes en las que se ha visto a la curvilínea junto al deportista.

“Jamás me he escondido y si tengo algo con otra persona, no me voy a esconder tampoco”, mencionó Valeria sobre su vínculo con Miguel Trauco.

De otro lado, Valeria se animó hablar sobre el romance que vivió con Yordy Reyna, y confesó el motivo por el cuál terminó con el morenaje. “Hubo una encerrona y yo terminé con él por eso”, se le escuchó decir.

Recordemos que Valeria y Trauco fueron ampayados por ‘Magaly TV…’, en un restaurante de Italia donde se reunieron con varios familiares. Como era de esperarse, los tortolitos no pasaron desapercibidos en el lugar, ya que muchos peruanos los reconocieron y no dudaron en acercarse al jugador para pedirle una fotografía.