Valery Revello fue ampayada dándose ‘chapes’ con ex chico reality Diego Rodríguez

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Otra vez la farándula vueleve a remecerse con un nuevo ampay de la ex pareja del jugador Sergio Peña y madre de su única hija.

Y es que esta vez fueron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ las responsables de sacar al aire las imágenes donde se le ve a Valery en una fiesta en una discoteca muy bien acompañada.

Como ya se sabía la parejita de Sergio y Valery venía atravesando problemas hasta finalmente culminar su relación de varios años es así que cada uno se enfocó en seguir con sus vidas.

Sin embargo, Valery no solo disfrutó la noche en la discoteca con este chico que es conocido por haber sido integrante de ‘Esto es Guerra’, Diego Rodríguez sino por otro peculiar detalle.

Como se recuerda habían surgido rumores donde se decía que Sergio había iniciado una relación con Lorena Celis y para coincidencia Diego Rodríguez es la ex pareja de la presunta saliente de Sergio detalle que ha dejado mal parada a Valery.

Ya que diversos usuarios afirmaron que lo hace por despecho y que solo se han intercambiado parejas para sacarse celos entre ellos.

Lo que aun no se sabe es si Valery tiene una romance con Diego o solo fue cosa de una sola noche ambos aun no se han pronunciado en sus redes sociales.

Sergio Peña le habría quitado cuenta de Netflix a Valery Revello: “¡Qué ridículo!”

El futbolista habría tomado aquella decisión luego de separarse de Valery y ella se enteró de la noticia mientras hacia una transmisión en vivo en redes sociales.

Sergio Peña y Valery Revello siguen acaparando portadas desde su separación y es que los seguidores están atentos a cada movimiento de la ex pareja. Todo ocurrió en una transmisión en vivo de Valery Revello pues allí se enteró que Peña le habría quitado la cuenta de Netflix.

Al parecer, Sergio Peña y Valery Revello compartían una cuenta de Netflix cuando eran pareja, pero Peña era el dueño de la cuenta y habría decidido no hacerlo más. En plena transmisión en vivo, un amigo de Valery le soltó esta información: “Oye, no tienes Netflix”.

Mira también: “Ni a las buenas ni a las malas, yo no me voy a casar”, Mario manda indirecta a Vania Bludau

“Anda, no. Ayer he visto (Netflix)”, respondió Valery. Pero luego de unos momentos pudo comprobar que lo que dijo su amigo era cierto y se mandó con todo contra Peña. “Se fue en floro, qué rata. Actualiza, se pasó este brother, no lo puedo creer, ¡qué ridículo!”, dijo la ex pareja del futbolista.