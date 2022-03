Valery Revello habla de las burlas sobre su ombligo: “¿Hasta cuándo van a burlarse del físico de otro?”

Compartir Facebook

La ex pareja de Sergio Peña sorprendió a todos los haters al salir al frente y defenderse de quienes se burlan de su ombligo.

Valery Revello decidió romper su silencio y darle una respuesta a los haters que critican su físico. Y es que pese a que la ex pareja de Sergio Peña tiene una infartante figura, hay muchos que piensan que ella tiene un ombligo “gracioso”.

La ex pareja de Sergio Peña utilizó sus historias de Instagram para responder a todos esos comentarios que se burlan de su ombligo. “Vengo recibiendo varios comentarios en mis fotos y por privado burlándose de mi obmbligo. Gente… que a mí eso no me afecta… pero quizás a otras personas sí. El post parto me dejó el ombligo así, ¿¿y??”, inició.

“¿Por qué siempre se sienten en libertad de opinar del cuerpo ajeno? Estamos en el 2022 por favor… ¿hasta cuando nos vamos a “burlar” del físico del otro? ¿¿Hasta cuándo?? No caigan en la ignorancia, esto puede afectar a muchas personas, sobre todo me refiero hoy a las mamás, el cambio del cuerpo de una mujer pasa por varias etapas y ¡esto no es ningún chiste! Existe la depresión post parto, No normalicemos comentarios ofensivos POR FAVOR”, señaló.

Sergio Peña y Valery Revello protagonizaron varias portadas hace unas semanas por un supuesto ampay de la joven. Sin embargo, ella y Sergio salieron a aclarar que ellos están separados, por lo que Valery no cometió ninguna infidelidad.

Desde entonces, Sergio sorprendió a más de uno al pronunciarse recientemente en redes sociales sobre lo que siente por su esposa. Y es que el seleccionado peruano compartió una tierna foto de su hija con un emotivo mensaje.

En ella le dejaron cientos de comentarios, algunos relacionados a su aún esposa, Valery Revello. “Buen trabajo @valeryrevello Prácticamente la has criado sola y lo grandiosa y amorosa que es tu niña es gracias a ti. Felicidades y ¡gran labor de madre!”, escribió una usuaria en la imagen de la pequeña de Peña.

“Eso es totalmente cierto, estoy orgulloso de la madre que tiene mi hija y de lo bien que la criamos, eso es algo de lo que siempre estaré orgulloso y tranquilo”, escribió como respuesta Sergio Peña. Con eso dejó en claro que solo tiene palabras de elogio para Valery, pese a que ya no tienen una relación.

