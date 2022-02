Valery Revello no se quitará su anillo de matrimonio: “Jamás lo hice y no pienso hacerlo”

Compartir Facebook

La aún esposa del futbolista peruano, Sergio Peña, emitió un comunicado con el que quiso dejar en claro que no piensa quitarse el anillo de matrimonio pese a la separación.

Valery Revello y Sergio Peña han sido los protagonistas de más de una portada en las últimas horas por el supuesto ampay de la modelo. Y es que Valery fue captada en actitudes cariñosas con un tablista, por lo que decidió pronunciarse con un comunicado en redes sociales.

Ella asegura que los calificativos que se está usando hacia su persona y también los rumores que se han creado en torno a su relación, no están siendo justos con ella. Y es que se decía que ella y Peña no estarían separados, como lo anunció el futbolista, por la supuesta existencia de una celebración de aniversario.

“El anillo de oro en la copa de champán el día de año nuevo es una cábala, y la pasé sola, porque ese día el papa de mi bebe se la llevó a pasar año nuevo con él… puse +3 porque sufrí mucho, yo diría que demasiado, por el hecho de no poder estar con ella, ese día que serían 3 años de año nuevo a su lado”, explicó la modelo.

“Mis anillos de matrimonio no me los pienso quitar”

Por otro lado, Valery Revello también dejó en claro que ella no piensa quitarse el anillo de matrimonio, que fue otra de las señales que hizo dudar al público de su separación. Esto porque está soltera y no tiene planes de tener una relación por el momento.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me lo quite y tampoco lo pienso hacer porque no tengo ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda, no me voy a esconder”, expresó.

