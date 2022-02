Valery Revello se confiesa enamorada de Sergio Peña: “Lo amo, me muero por él”

Compartir Facebook

La esposa de Sergio Peña emitió un extenso comunicado en redes sociales en el que admite que sigue muy enamorada del futbolista y que no le fue infiel.

Valery Revello utilizó sus historias de Instagram para emitir un comunicado en relación al ampay que se difundió de la modelo. Ella explicó detalladamente la situación y expresó que la situación que se dejó entrever no refleja lo ocurrido.

“El día viernes fue el cumpleaños de mi mejor amiga y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas. Jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto. Todos mis amigos y entorno saben cómo soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie solo a mi hija”, señaló.

“Las historias detrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, lo haré en algún momento”, agregó.

Por otro lado, no tuvo reparos en expresar libremente lo que siente por Sergio Peña, y le dejó en claro a más de uno que sigue completamente enamorada del futbolista. “Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo así no estemos juntos”, expresó.

“He sido siempre fiel a mi matrimonio”

Asimismo, Valery Revello agregó que ella no le fue infiel a Sergio Peña, por lo que las imágenes difundidas no muestran precisamente la verdad. Además, dijo que los intentos que ella hizo por su matrimonio fueron innumerables, pero al parecer nada funcionó.

“Me importa 5 pepinos lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio. He sido siempre fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%”, dijo.

