Valiente militar que enfrentó el terrorismo pide ayuda al Estado para sobrevivir

Este valiente militar se llama Roldán Paredes Pérez, ciudadano de Tarapoto que sufre de diversas complicaciones en su organismo tras enrolarse al Ejército Peruano durante la época del terrorismo.

El ahora el excombatiente militar pide que el Estado lo ayude con una pensión económica que le permita sobrevivir.

SECUELAS DE SU VALEROSO ENFRENTAMIENTO

Según cuenta, una noche de 1991, se dirigía a realizar sus deberes encomendados por las autoridades junto a otros 14 militares del campamento de Sión en Tocache.

Sin pensar que la patrulla donde se encontraba este valiente militar terminó emboscado por los terroristas del lugar. Producto de este enfrentamiento recibió un impacto de bala en el estómago que le llevó a tener hoy múltiples heridas a la altura del vientre.

Por esta emboscada, Roldán perdió parte del intestino grueso y terminó con el hígado perforado.

Ahora no puede solventarse económicamente y ha venido sobreviviendo, en el centro poblado San Martín de Cumbaza, gracias a la ayuda de sus familiares.

SIN APOYO

El señor Roldán dijo a la radio Exitosa, que prácticamente se vio obligado a darse de baja luego de recuperarse de las operaciones.

“Me dieron de baja en el año 1992 con una libreta militar que contenía el nombre de otro militar fallecido. El Comandante “Tigre” me amenazó y me dijo que si no me daba de baja me metería al calabozo”, narra con notable decepción.

El valiente excombatiente inició su servicio cuando a penas tenía 18 años de edad y hasta la fecha nunca ha recibido nada por su participación en la lucha contra el terrorismo.

Recordemos que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional se perdieron más de 70 mil vidas en esta lucha armada que tuvo lugar desde 1980 hasta el 2000.

