«Vamos a dar el ultimátum, sino next», le dice Tilsa a Jackson por pedida de mano

¿Y el anillo pa´ cuando? Esa es la pregunta que se hace a diario la ex Vengadora, Tilsa Lozano, quien en el programa “Reinas del Show” le mandó un contundente mensaje a su actual pareja, Jackson Mora, dejándole en claro que está a la espera de la pedida de mano o sino tomaría una radical situación.

«Ay sí, me encantan los cambios, ya estamos primavera, o sea Tilsa o te piden en privamera o ya pues, si pasa la primavera… Yo te tengo fe, a ti sí», interrogó Gisela Valcárcel a la popular ‘Tili’.

Ante esta interrogante, a Tilsa no le quedó más opción que asegurar en televisión nacional que si se comprometería con su boxeador, pero no perdió el tiempo y le mandó una “chiquita”.

«Gisela, ¿me tienes fe o no? vamos a ver pues, vamos a probar el ultimátum, o sino, ¿cuál es la frase? Next», fue la hilarante respuesta que dio Tilsa Lozano con clara dedicatoria a Jackson Mora.

Ante este comentario, varios internautas no dudaron en “trolear” a la jurado de Reinas del Show. «Tilsa mirando que a Lady si le dan el anillo», «Tilsa Lozano viendo como le dan el 2° anillo y piden matri a Lady Guillén y a ella nada», «Tilsa mirando como la piden a Lady y a ella no», se lee en algunos comentarios en la red social Twitter.

Además, un usuario en la misma red la vaciló con una frase muy reconocida: «Tilsa tengo algo que decirte: ¡Amiga date cuenta!». Recordemos que la pareja tiene más de un año y medio de relación, pero ‘Tili’ ya piensa en agrandar la familia.

Tilsa Lozano quiere formar una familia con Jackson Mora: “Hemos conversado el tema”

‘Tili’ confirmó que tiene una relación muy estable con Jackson Mora y sorprendió a más de uno al revelar que han conversado del tema de tener hijos.

Tilsa Lozano y Jackson Mora tienen una relación poco más de año y medio y la parejita parece estar en su mejor momento. Ambos están muy felices y tomando las cosas a su tiempo, a pesar de las “bromitas” que le hace ‘Tili’ a Jackson, sobre el matrimonio.

La ex ‘vengadora’ dice que sí le gustaría formar una familia con el deportista, pero no tiene ningún apuro. Ella asegura que su relación es casi casi la de una pareja casada, excepto por la convivencia.

“Si me gustaría casarme, pero no tengo ningún apuro. (…) Ya es como un matrimonio, pero nosotros no convivimos. (…) Si hemos conversado del tema, y aunque parezca que soy muy ‘open mind’ (de mente abierta), para mi es todo muy formal”, señaló Tilsa.

Sin embargo, lo que sorprendió más de las declaraciones de ‘Tili’, es que no se cerró a la posibilidad de ser madre, otra vez. Ella dijo que podría ser que tenga hijos con Jackson, a pesar de que ella ya tiene 2 pequeños que le hicieron sufrir.