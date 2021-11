«Vamos a ir con mi marido», Tilsa revela detalles de su despedida de soltera

Compartir Facebook

La popular ‘ex vengadora’ ofreció detalles de lo que será su despedida de soltera y confirmó que ira con su novio Jackson Mora, pues la parejita es inseparable y para todo lado andan juntos.

Alistando los últimos detalles, así se encuentra Tilsa Lozano desde que anunció su compromiso con su boxeador Jackson Mora después de tanta indirecta que la modelo le había lanzado en televisión nacional, el galán de la ‘Tili’ decidió dar ese paso con Lozano.

Sin embargo, lo que ha causado revuelo es que Tilsa dio detalles de lo que será su esperada despedida de soltera y quien mejor para ayudarla a organizarla que el popular ‘Zorro’ Zupe quien será su mano derecha para organizar cada detalle, vale recalcar que la ‘ex vengadora’ dijo que quiere algo pequeño e íntimo.

«Hemos llegado al punto de la conversación en que Tilsa me va invitar a Mónaco porque la última vez que fui a Mónaco fui con mi ex y ahora que va a ser su despedida de soltera vamos a ir a Mónaco», manifestó la figura pública.

Lleva a Jackson a la despedida

Por su parte, Tilsa aseguró que esta emocionada con los preparativos de su despida pero recalcó que irá con su futuro esposo Jackson Mora.

«Pero vamos a ir con mi marido a la despedida de soltera», dijo tras escuchar a su amigo ‘Zorro’.

Como se sabe ‘Tili’ confesó que ha desea bajar 5 kilos para que el vestido de novia le quede espectacular y sea el mejor día de su vida con unas fotos inolvidables al lado del hombre que la acompañará el resto de sus días.

«Ya hablé con mi doctor que es el que me hace las dietas, y le he dicho que quiero bajar unos 4 o 5 kilitos, para que mi vestido me quede perfecto», contó en su momento.

Pues hasta el momento Jackson ha demostrado ser una buena y leal pareja que entiende y valora a Tilsa pero sobre todo que la respeta y cuida de sus hijos que tuvo en su anterior compromiso, definitivamente ya son una familia completa.