«Vamos a tomar caminos diferentes»: Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron que no volverán a trabajar juntos

Los intérpretes Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzaron su película «¿Ahora somos 3? Sí, mi amor». En ese sentido, destacaron que no tienen planes de colaborar nuevamente, ya sea actuando o produciendo. Además, el actor argentino manifestó su respeto hacia la nueva relación de la madre de sus hijos, pero subrayó que personalmente no se siente listo para embarcarse en una nueva historia de amor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Toman caminos distintos

En una entrevista reciente con un medio reconocido, la antigua pareja conformada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi no titubeó al hablar sobre su más reciente película, ‘Sí, mi amor 3’. Además, afirmaron que esta será la última ocasión en que los espectadores los vean trabajar juntos, al menos por un período indefinido. En el transcurso de la conversación, dejaron en claro que no tienen intenciones de colaborar nuevamente en un proyecto conjunto, señalando así el fin de su asociación laboral.

Yiddá fue la primera en abordar el tema, expresando que junto a Julián sienten la necesidad de tomarse un descanso y enfocarse en sus proyectos personales durante este año. Subrayó que ya no tienen planes de trabajar juntos en una próxima película, confirmando así que su colaboración profesional ha llegado a su término. “En este momento necesitamos darnos un respiro. Llevamos trabajando juntos 11 años y creo que es momento de desarrollarnos independientemente. Obviamente, él sabe que nos podemos ayudar en lo que necesitemos, porque él es un extraordinario productor y yo también, así que cualquier cosa sabemos que contamos el uno con el otro”, dijo en un inicio la actriz para un medio local.

Julián Zucchi creció profesionalmente

En cambio, Julián menciona que este año le ha brindado la oportunidad de crecer a nivel personal y adquirir nuevos conocimientos, Además, reconoció que los eventos de la vida tienen un significado profundo. Destaca la importancia de explorar diversas historias y afirma estar preparado para respaldar a Yiddá en sus próximos desafíos como productora. Esto lo haría, incluso si no mantienen una colaboración directa. Al mismo tiempo, sigue comprometido con su papel de padre y transmite sus mejores deseos para los proyectos futuros de la exchica reality.

“Un año de crecimiento y de aprendizaje personal, las cosas pasan por algo y uno tiene que aceptarlas y abrazarlas. También teníamos necesidades de contar historias distintas y no quiere decir que Yiddá no me pueda llamar para que yo como productor le pueda ayudar. Tenemos dos hijos y quiero que a su proyecto le vaya increíblemente bien”, mencionó Julián Zucchi.