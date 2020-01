Vanesa Valencia sueña con su matri

La cantante principal de ‘Vanesa y las Tremendas’, Vanesa Valencia, contó que espera que este nuevo año se puedan concretar sus planes de llegar de blanco al altar junto a su novio, el productor de ‘Mujeres al mando’, José Carlos Tapia.

“Por temas de trabajo siempre estamos postergando la fecha. Siempre estamos ‘ya este año, ya este año’ y nada. Yo quiero casarme de una vez, el matri pa’ cuando (risas). Ojalá (sea este año), vamos a esperar el mejor momento”, manifestó.

“Vivimos juntos casi dos años pero como relación tenemos cinco. Tenemos una relación muy linda, sobre todo madura”, agregó y ante la ola de infidelidades en ‘Chollywood’, aseguró que “confía mucho” en su pareja, sin embargo no perdonaría un engaño.

“Si se da (la infidelidad), no lo perdonaría. Ya he tenido relaciones antes donde perdonaba y la que salía dañada era yo”, sostuvo Valencia, quien confirmó que está coqueteando con una conocida casa televisora para llegar a la conducción de un magazine.

“PENSÉ QUE NO IBA A CAMINAR”

Por otro lado, la cantante agradeció estar bien de salud luego de caerse de un escenario de más de dos metros de altura durante un concierto en su natal Ayacucho. “Vivo agradecida con la segunda oportunidad de vida que Dios me dio tras la caída que sufrí el año pasado. En ese momento pensé lo peor, que no iba a caminar más, ni mucho menos bailar”, contó.

“Todos los días me sorprendo porque no tengo nada, no me duele nada y no me han aparecido ni secuelas”, señaló. (A. Saavedra)