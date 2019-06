Lo que detalló Vanessa Terkes en su denuncia por violencia psicológica al 17 Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima contra su esposo George Forsyth, es de terror. Según el expediente judicial, la actriz señaló que los problemas conyugales se iniciaron cuando el exfutbolista asumió el cargo de alcalde de La Victoria y empezó a beber alcohol en exceso.

“Cuando asumió el cargo como alcalde de La Victoria, el maltrato psicológico empezó porque él empezó a tomar licor en exceso y ella lo acompañaba a las actividades de la alcaldía, pero él la mandaba a casa sola. Él se quedaba en las actividades y eventos. Llegaba tarde embriagado y orinaba en la cama”, contó Terkes.

La actriz reveló que ha sido afectada psicológicamente porque su aún esposo “es una persona manipuladora, machista, mentirosa, egocéntrico por haberme abandonado y (por) su indiferencia hacia mi persona”, declaró Vanessa añadiendo que el popular ‘Ken’ jugó con sus sentimientos al utilizarla como ‘pantalla’ mientras se juergueaba con otras amigas. “El denunciado no quiere dejar su vida anterior y tenerme como pantalla, jugando con mis sentimientos sin ser claro, mientras salía públicamente con otras mujeres”.

Incluso, Vanessa cuenta que en un evento en el cerro ‘San Cosme’, ella le reclamó por estar bebiendo y este le gritó: “Lárgate que yo soy el alcalde”.

Según la lectura del expediente judicial realizada por Magaly Medina en su programa, Terkes le habría reclamado a Forsyth el no usar su aro de matrimonio, a lo que él respondió “¿Acaso no tienes poder de razonamiento? ¿No te das cuenta que esto se terminó?”. Incluso le dijo que no era su culpa que sea “tan bruta y cerrada”.

HERMANO ARREMETE CONTRA FORSYTH

El hermano de la actriz, Iván Terkes, también se pronunció y amenazó con hundir al alcalde victoriano tras la denuncia por violencia familiar de Vanessa. “Si (George Forsyth) no tuviera chalecos hace rato le hubiera ido a hacer la caga… pero mi hermana me ha dicho que no haga nada” y añadió que tienen pruebas en contra de George. “Lo hundimos porque lo hundimos… ese csm las va a pagar”.

“HAY MUJERES QUE NO ACEPTAN LA SEPARACIÓN”

Por su parte, el psicólogo de parejas Tomás Angulo, señaló que muchas mujeres que terminan abandonándose por sí mismas al no aceptar una separación. “Yo tengo otro concepto que tiene que ver con el auto daño. El dolor cuando no es bien procesado te hace daño, no sé si sea el caso de Vanessa, pero hay mujeres que no aceptan una separación y a esa separación le llaman abandono, entonces no tenemos que ver las cosas siempre desde la violencia que un hombre ejerce, sino de la auto violencia que uno se genera”, aseguró el especialista.