Vanessa Terkes denuncia a George Forsyth por violencia familiar

Vanessa Terkes denunció en el 17 Juzgado de Familia a su esposo, el alcalde de La Victoria George Forsyth, por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Así lo anunció su abogada Clementina Carrasco que señaló que la actriz y conductora en estos ocho meses de matrimonio con el exfutbolista sufrió una serie de agresiones verbales y hasta de índole económico.

La abogada señaló que el calvario de Terkes se inició a los cinco días de casarse con Forsyth, cuando le encontró una serie de mensajes de una de sus exparejas (Claudia Ramírez) y cuando le increpó este le dijo que solo se estaban despidiendo. Incluso, añadió que el padre del alcalde victoriano tiene parte de responsabilidad en el resquebrajamiento de la relación porque “tuvo palabras impropias con la señora, la ha ninguneado con bromas de grueso calibre”.

“No ha sido una sola gota, ha sido toda una secuencia de maltratos que ha sufrido la señora Terkes, tanto violencia psicológica, oral y económica. La señora Terkes se ha encontrado en total abandono moral y emocional, ella no refiere infidelidades sin embargo como figuras públicas, ellos se deben a un comportamiento moral”, aseveró la letrada acotando que la actriz intentó salvar su matrimonio pero no encontró la misma intención de su esposo.

“ME USÓ PARA SU CAMPAÑA”

“La señora Terkes siente que fue vilmente usada para una campaña política, el señor siempre la mantuvo en la zozobra y la esperanza de un cambio que nunca existió. Él la comparaba en la intimidad sexual con sus expareja, eso es denigrante para una mujer. Ella ha sufrido mucho”, remarcó la abogada de Vanessa .

Señaló que el matrimonio se quebró por completo cuando George Forsyth abandonó la vivienda que compartía con la recordada protagonista de ‘La Tyson’ hace dos meses y que la situación se volvió insostenible porque llegaba en estado de ebriedad .

“La señora Terkes le pidió ir a una terapia de pareja pero cuando no hay sentimientos de nada sirve. Él abandonó el hogar hace dos meses (hace un mes fue el comunicado), llegaba una noches sí y otras no. Ella ha contado que él tomaba demasiado, muchas veces llegaba en estado catatónico y cuando su esposa le decía que no se exponga de esa manera; le respondía que no se meta, que no es su vida. Eso es violencia”, sostuvo.

‘KEN’ LA CHANTAJE PARA QUE FIRME DIVORCIO

La letrada añadió que Vanessa Terkes se siente “coaccionada” por su aún esposo que intenta que firme un documento de separación mutuo para poderla asistir económicamente, sin embargo cuenta con pruebas para ratificar su denuncia. “Ella se ha cansado de dialogar con él, no quiere hablar y manda a sus amigos. Hay pruebas, videos , mensajes de texto. Ya está la denuncia interpuesta, Vanessa tiene que pasar por una evaluación psicológica para saber el grado de afectación sufrido y determinar las sanciones por el daño a su persona. Se va a programar una audiencia”.

La modelo Stephanie Valenzuela, quien perdió un hijo de Forsyth, en su momento lo denunció por maltrato.