Vanessa Valencia: “Magaly debe irse a hacer cuarentena”

VANESSA VALENCIA LE ACONSEJA DAR EL EJEMPLO Y “HACER CUARENTENA 15 DÍAS POR LO MENOS”

La cantante de cumbia y conductora de Pantel, Vanessa Valencia lamentó que Magaly Medina no cumpla con los protocolos sanitarios ordenados por el Ministerio de Salud y continúe con su programa ‘MagalyTV: la firme’ pese a que el último viernes confirmó que dio positivo en la prueba del hisopado del Covid-19.

“Ella en su programa ha dicho que es una chola reacia y que puede seguir adelante, eso es bueno pues yo varias veces me he subido al escenario también enferma porque uno ante la adversidad debe seguir.

Sin embargo este virus altamente contagioso, hay que seguir con los protocolos y Magaly debería dar el ejemplo a la sociedad paralizando al menos unos 15 días su programa, llevar sus cuidados respectivos y no exponer a su equipo de trabajo que está yendo a su casa”, aseveró Vanessa.

Además, Valencia recalcó que Medina hace aseveraciones que no están confirmadas sobre el Coronavirus. “Siento que ponen ciertas excusas diciendo que tales ya se contagiaron y son inmunes pero no se sabe en verdad si es cierto. Muchas personas se han contagiado pero ha recaído también, de esta enfermedad no sabemos mucho y hay que tomar el cuidado exagerado. Después de esto queda en evidencia que Magaly nunca respetó la cuarentena”.

Sobre los reclamos de Magaly, aseverando que ahora todos le “tiran barro”, la cumbiambera sentenció: “es a ella a la que le encanta tirar barro y ahora se queja. Creo que se cree la intocable, piensa que todos debemos pedirle permiso para hacer algo, rajó y habló todo lo quiso de muchas personas y ella es la que no se cuidó nunca”.(K.Cabrera)