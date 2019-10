Vania Bludau aconseja a tramposos: “No sean infieles”

La modelo Vania Bludau utilizó sus redes sociales para mandarle una indirecta a su ex pareja, Christian Domínguez, tras el ampay que protagonizó besando a su compañera de trabajo, Pamela Franco.

“Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió la peruana en Instagram. Asimismo, destruyó al cantante al contestarle a una seguidora que lo comparaba con un perro. “No insultes a mis animalitos (perritos). Yo tengo tres y se sienten ofendidos”, contestó Bludau.

Hermanita con Karla

Por otro lado, la ex bailarina amenazó con contar todo este sábado en ‘El valor de la verdad’ acerca de sus ex parejas y affaires. “Siempre me tienen que preguntar por mis ex parejas, así estén sepultados. Yo sé a lo que vengo. Me han preguntado sobre algunos affaires. He venido a liberar algunas cosas, voy a decir toda la verdad”, sostuvo la modelo a las cámaras de ‘Válgame’.

Incluso, se llega a juntar con Karla Tarazona, expareja del cumbiambero que estuvo de invitada en el set de Beto Ortiz. “Cuando las ‘hermanitas’ se juntan… ¡arde Troya!”, escribió el conductor en sus redes.

Niega ser la ‘manzana de la discordia’

Pamela Franco, la señalada manzana de la discordia entre Christian Domínguez y Isabel Acevedo, negó tener un romance con el cantante pese al ampay donde se les ve besándose.

“Con él tengo confianza, hay una amistad. Tenemos una relación de trabajo, nos hemos conocido más, nos vemos más seguido, conversamos como amigos. Acá no hay manzana de la discordia, fue un beso en la mejilla. No hay nada”, señaló la bailarina.

Asimismo, la también cantante de cumbia dijo que es “muy pronto” para que se dé una oportunidad en el amor “con cualquier chica”.

Chancan a tramposo

Luego del ampay del cantante sus ex compañeros del reality ‘Esto es guerra’ despotricaron contra este tildándolo hasta de ‘mujeriego’. “Todos saben que es mujeriego de por vida, siempre he escuchado comentarios de infidelidad”, dijo Dulcelia Echevarría.

“Las cosas cuando empiezan mal terminan mal, gallina que come huevo aunque le corten el pico. Él no solo cometió un error también fue ‘Chabelita’, por eso mucho se le criticó”, dijo Karen Dejo.