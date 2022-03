Vania Bludau anuncia ruptura y borra fotos con Mario, pero se arrepiente

Compartir Facebook

La influencer sorprendió al anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren y borró todo rastro de él en sus redes, pero luego se arrepintió.

Vania Bludau remeció las redes sociales el día de ayer al lanzar un comunicado oficial para anunciar el fin de su romance con Mario Irivarren. La pareja llevaba más de un año de relación y se había convertido en una de las favoritas de los cibernautas, pero ahora todo terminó.

Se desconocen los detalles y razones de la ruptura, y tanto Mario como Vania han decidido no hablar del tema. Lo que sí se conoce son las medidas que tomó Vania al anunciar que estaba soltera.

Y es que ella, en un primer momento, eliminó todas las fotografías de sus redes sociales en las que aparecía con Mario Irivarren. Esto de alguna forma reflejaba que ya no quería tener ningún rastro de él al terminar su relación, y hasta lo dejó de seguir en Instagram.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que a las horas, parece ser que Vania Bludau se arrepintió de lo que había hecho. Pues ella conservó nuevamente algunas imágenes de la pareja, y volvió a seguir a Mario en redes sociales, pero el comunicado lo sigue manteniendo. ¿Habrá sido solo un arrebato?

Vania Bludau y Mario Irivarren se muestran como una de las parejas más estables del espectáculo. Sin embargo, el último fin de semana las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los captaron llegando a una reunión en la que estaban varios chicos ‘reality’ y al parecer disfrutando al máximo.

Sin embargo, horas más tarde, exactamente a las 3am, se puede ver a Vania saliendo sola de aquella reunión. De hecho, Vania sale y cruza la carretera completamente sola, por lo que se presumía habría tenido algún problema con Mario.

No obstante, la modelo se percató de la información que iba a emitir el programa y se comunicó directamente con el conductor del programa, Rodrigo Gonzáles. Ella le dijo que salió de madrugada de la fiesta porque tenía que cuidar a una de sus sobrinas y que no tiene ningún problema con Mario Irivarren.

“Ahhh, Rodri, omg, acabo de ver que me grabaron retirándome de la fiesta de ayer. Me tenía que ir a ver a mi hermana, estoy de niñera pues. No me inventen temas con mi amor”, escribió Vania Bludau para explicar la situación.

