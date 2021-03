Compartir Facebook

Vania Bludau recibió una romántica sorpresa de Mario Irivarren durante su participación en Mi mamá cocina mejor que la tuya y es que su enamorado le dio semejante detalle al aparecer con guitarra en mano y cantarle un poquito delante de todos.

El exchico reality cantó y tocó con una guitarra el conocido tema romántico ‘Una canción de amor’ de Gian Marco, provocando que su enamorada se emocione y casi se vaya hasta las lágrimas.

La guapa modelo se sentó en frente de él y le dijo ‘Te amo’ una vez que este terminó su presentación, aplaudida por el público y los integrantes del programa.

MARIO CONFIESA QUE SU MAMITA ESTÁ FELIZ CON VANIA

Luego de los escándalos en que se vio envuelto desde que inició está con Vania Bludau y de los rumores que aseguran que su madre no está de acuerdo con su romance, Mario Irivarren aseguró todo lo contrario.

Al ser consultado por la relación que mantiene con Vania y si es que le gustaría tener un futuro con ella, el exguerrerito confesó que se preocupa por el vivir el aquí y el ahora nada más.

«Espero que Vania siempre forme parte de mi vida. Cuando nos preguntan qué vamos a hacer porque vivimos en países distintos, decimos, ‘no sé’. Yo iré, ella vendrá, estaremos juntos un tiempo, otro, separados, quizá algún día ella o yo podamos establecernos en la misma ciudad, no lo sé, ¿para qué me voy a preocupar por lo que aún no llega? Yo vivo el momento», enfatizó.

