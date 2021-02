Vania Bludau hace mea culpa y responde que se pondrá bien la mascarilla

Compartir Facebook

Desde sus redes sociales, Vania Bludau no solo aprovechó para disculparse por haber utilizado incorrectamente la mascarilla, y no haberlo hecho todo el tiempo, sino también dejó en claro que no participó de ninguna fiesta covid.

“Me están llamando irresponsable por una fiesta que han visto este fin de semana donde nos estamos quedando y, en realidad, no he visto ninguna fiesta por mi parte”, enfatizó.

Asimismo, agregó que “Lo que tengo que mejorar es en el sentido de ponerme la mascarilla bien cuando estoy en la calle”.

“Recuerden que en Miami, que es donde radico, no es necesario ponerse la mascarilla en la calle y pues tengo que acostumbrarme a eso, pero hago un mea culpa por eso y voy a ponerme correctamente la mascarilla”, añadió.

PUBLICÓ FOTO SIN MASCARILLA Y LA CRITICAN

Vania Bludau está en Perú y aunque incumplió su cuarentena obligatoria tras llegar de Miami, la morocha ya se mostró feliz por las calles de Lima.

Una vez aquí, la ex chica reality decidió dar un paseo por un conocido centro comercial de la capital, sin embargo, al subir la foto de su visita, un pequeño detalle desató diversas críticas.

Pese a que se le ve sonriente dentro del centro comercial, pero sin mascarilla, terminó por desatar una ola de críticas.

