Vania Bludau jura no es mala influencia para Mario Irivarren

Jazmín Pinedo recibió en el set de ‘En boca de todos’ a Vania Bludau y Mario Irivarren, quienes cumplieron ayer tres meses de relación. La presentadora les preguntó cómo se sentían tras los últimos acontecimientos que los pusieron en el ojo de la tormenta y la parejita volvió a disculparse con el público.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca debe reconocer y aceptar sus errores, pedir perdón. Yo utilicé mis redes sociales, no tengo problema en volver a hacerlo en televisión abierta”, comenzó diciendo el exchico reality.

“ESTOY AVERGONZADA”

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Vania se mostró sumamente arrepentida y afectada por su comportamiento. “Estoy apenada, lo que dije no era por justificarme, porque querer contar lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que pasó.

Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar”, dijo En ese sentido Jazmín le consultó a la modelo por todos los comentarios que salieron en los medios, donde aseguraban que ella era una ‘mala influencia’ para Mario. “No quiero pegarle de llorona. Si me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad, Mario ya es grande. Cada mensaje y comentario han sido súper fuertes, me ponen como mal ejemplo, el cual creo que no lo soy.

Él y yo somos felicidad, pero desde eso, la relación se puso tensa. Pido disculpas de corazón”, dijo la influencer. Por su parte Mario Irivarren admitió que su pareja sí lo ha influenciado, pero de manera positiva. Además, aseguró que ya no volverán a tocar el tema.

¿SE VAN DEL PERÚ?

De otro lado, la parejita dejó abierta la posibilidad de mudarse a Estados Unidos, donde Vania vive desde hace más de dos años. Mario no descartó la idea de dejar todo y volar a Miami. “Lo he pensado, si lo haría (vivir en Miami). Es difícil, pero no lo descarto”, dijo el exintegrante de ‘Esto es guerra’.