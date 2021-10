Vania Bludau le responde a Santi Lesmes tras fuertes comentarios: “Que opine lo que quiera”

Compartir Facebook

La pareja de Mario Irivarren no se quedó nada contenta con los comentarios que lanzó Santi Lesmes en su presentación en ‘Reinas del show’.

Vania Bludau brindó algunas declaraciones luego de su presentación en ‘Reinas del show’, en la que recibió duros comentarios de parte de Santi Lesmes. La bailarina logró salvarse de la eliminación, pero no quedó nada cómoda después del último programa de ‘Reinas del show’.

Ella le respondió a Santi pero no quiso atacarlo, a pesar de que se incomodó con sus comentarios. Solo dijo que todo debería quedar dentro del programa y con el puntaje y apreciación que tenga cada jurado.

“Sobre su comentario, no tengo la boca tan grande como él porque dice que tenemos que abrir la boca más. Ya lo dijo, no me gusta hablar de los comentarios porque el puntaje está dado y hay que ver si paso o no”, comentó Vania.

No le gustó la gala

Por otro lado, Vania tampoco se mostró conforme con que se haya pedido caracterizar a personajes en la última gala del programa. Ella comparó este reciente formato como el de ‘Los reyes del playback’ y dijo que la competencia debería ser solo de baile.

“Esta gala ha sido totalmente distinta, yo no he estado en ‘Los reyes del playback’, esto era baile, pero si ahora han pedido que la reina haga imitación… Una vez bailé de Shakira y me llevé el mejor puntaje, si esta vez no les ha parecido están en todo su derecho, más que todo Santi, para calificarme como quiera”, comentó Bludau.

