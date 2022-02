Vania Bludau llega a ‘juerga’ con Mario Irivarren y se va sola de madrugada

Compartir Facebook

La modelo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ saliendo sola de una fiesta con otros chicos ‘reality’ y Mario Irivarren, y al parecer habrían peleado.

La ex chica reality Vania Bludau se mostró bastante molesta e incómoda en sus redes sociales al publicar que pasó una mala experiencia con su teléfono.

«Story Time de como me jodieron mi IPhone 12 Pro Max», se le escucha decir a Vania lamentándose de lo sucedido.

Pues la modelo se mostró bastante frustrada de lo que le había pasado a su celular e invitó a sus seguidores a no arreglar sus IPhones en Perú.

«Mi cámara estaba rota desde junio, me dijeron que lo podía arreglar y en realidad no lo arreglaron lo sellaron pero para hacer esto abrieron el celular oh sorpresa no lo sellaron bien», fueron las palabras de la pareja de Mario Irivarren.

Y es que bien le cayo dos gotas de agua la pantalla se malogro completamente despertando la molestia en Vania quien había confiado en que si habían arreglado bien su IPhone.

