Vania Bludau no quiere que Mario Irivarren bese a sus compañeras en ‘La Academia’

La bailarina dijo que no le gustaría ni un poquito que la ‘calavera coqueta’ bese a alguna de sus compañeras de ‘Esto es Guerra’.

Vania Bludau no aguanta pulgas y así se lo hizo saber a su novio, Mario Irivarren. Y es que la bailarina dijo que ella no ha prohibido, pero sí le dejó en claro a la ‘calavera coqueta’ que él no tiene porqué besar a ninguna de las chicas de EEG.

Dado que dentro de EEG se formará un nuevo ‘reality’ llamado ‘La Academia’, y que ya se han visto algunos avances como el tremendo ‘chape’ entre ‘Rous’ y Pancho, Vania no quiere arriesgarse a eso. Es por eso que le puso el ‘parche’ a la producción de ‘Esto es Guerra’ y dijo que no quiere ninguna de esas escenitas con su novio.

“Mario jamás ha tenido ninguna clase de actuación, no ha actuado jamás en su vida, yo creo que no debería besar a nadie puesto que no tiene ninguna clase de actuación”, comentó Vania y por eso no debería hacer ese tipo de escenas.

“Creo yo que no te pueden invitar a un programa donde su contrato principal es competir y que le digan ‘chápate con ella’. No”, dijo Vania así que no le pasará una a la ‘calavera coqueta’.

Vania Bludau habló de su apasionado romance con Mario Irivarren y dijo que él la apoya mucho con su participación en ‘Reinas del Show’. Ella se mostró muy enamorada de la ‘calavera coqueta’ y le agradece su compañía en el programa.

“Mario ha venido todas las semanas. Es lindo que te acompañe tu pareja si no tiene nada que hacer, obviamente va a venir los sábados por la noche. Él y yo somos amigos de años”, comentó Vania.

Ella señala que su romance empezó como una amistad que se fue fortaleciendo con los años. Y que al principio, todos pensaban que su relación no iba a durar mucho y que era algo de momento.

“Nuestra relación se construyó en base a una amistad fuerte, nos llevamos bien y nos complementamos chévere, estamos bien. Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumplido nueve meses. Todo un embarazo”, dijo Vania.

Así que los chicos ‘reality’ están cada vez más cerca de cumplir un año de relación y están más enamorados que nunca. Y de pasadita, están callando las bocas de todos aquellos que no confiaban en su relación, que parece cumplirá muchos años más.

