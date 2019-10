Vania Bludau pone en jaque a Christian Cueva

El jugador de fútbol Christian Cueva fue nuevamente mencionado en ‘El valor de la verdad’. Esta vez, la modelo Vania Bludau no tuvo reparo en contar que el pelotero le escribía a través de la red social Instagram. “¿Te escribió Christian Cueva por Instagram?”, le preguntó Beto y ella respondió “sí”. “A mí me escribió, pero ¿cuántas habrán accedido? Me dijo ‘hola, qué haciendo’. Siempre buscan iniciar una conversación de la nada, buscan chicas de la tele, modelos o equis”, respondió Vania Bludau.

El periodista no se quedó callado y bromeó con el tema: “seguro mañana postea una fotografía besando a su esposa”. A lo que Vania respondió: “Pueden poner el parche que sea, pero la gente tiene la conciencia tan sucia. La pregunta es por qué le escriben a una chica, yo no sé la vida de ellos (de los jugadores) si están casados o no están casados”.

Betor Ortiz le consultó a Vania que haría si Cueva sale a desmentir su relato, y ella aseguró que tiene las pruebas necesarias para demostrar que lo que manifiesta es cierto. “Yo le enseño el screenshot de mis historias. Allí lo tengo. Jamás le va a decir a sus esposa ‘le escribí a tal chica’”

FIRME CON CUEVA

Pero al parecer a quien no le ha incomodado las declaraciones de Vania ha sido Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien a través de su cuenta de Instagram publicó la celebración de los tres primeros meses de vida de su última hija. En las instantáneas también se puede apreciar al pelotero como si nada hubiera pasado. Pero lo más indignados fueron los seguidores de Pamela, quienes le aconsejaron que no tenga más hijos del jugador de fútbol y le pidieron que tenga un poco más de dignidad.

“Que increíble, después de todo lo que dicen de él, esté a su costado con una sonrisa”, “Dignidad por Dios”, “Preciosa ya no tengas más hijos con esta persona que dice quererte. La verdad, no crees que Dios hace lo posible para que te enteres y sepas que tipo de persona ya no deberías de tener a tu lado. Ya no tengas hijos por favor. Veras que todo te irá mejor, si te separas de ese”, se lee en algunos cometarios de los fans.