Vania Bludau recontra enamorada de Mario Irivarren: “Yo lo amo, es mi ser especial”

La bailarina se puso romántica y expresó cómo inició su relación, Mario Irivarren y confesó que tenía miedo de tener algo con él, al principio.

Vania Bludau se mostró más enamorada que nunca en la última gala de ‘Reinas del show’. Ella dio detalles del inicio de su relación con Mario Irivarren, con quien ya lleva más de 8 meses de relación.

“Me emocioné al ver las imágenes con Mario porque inclusive tengo más imágenes porque los dos somos de este medio. Me gusta mucho porque es una persona increíble. Como amigo siempre lo he tenido porque sé que es un chico 100. Yo siempre le he dicho: ‘te quiero como amigo, te amo como mi pareja”, inició Vania.

“Mario es mi ser especial, es mi amigo de tantos años, desde el 2011 o 2012, ya son bastantes años de amistad y es raro vernos ahora juntos, pero es lindo porque tenemos una amistad y ante todo somos amigos, eso es lo importante”, comentó la bailarina.

Vania confesó que antes no había dejado que las relaciones amicales se mezclen con las de pareja. Es por eso que con Mario dudó antes de iniciar una relación, pero finalmente decidió arriesgarse por lo que sentía.

“Yo le di la oportunidad, porque yo no quería. Nunca he mezclado la amistad con una relación, pero me di la chance”, finalizó Vania.

Vania Bludau habló de su apasionado romance con Mario Irivarren y dijo que él la apoya mucho con su participación en ‘Reinas del Show’. Ella se mostró muy enamorada de la ‘calavera coqueta’ y le agradece su compañía en el programa.

“Mario ha venido todas las semanas. Es lindo que te acompañe tu pareja si no tiene nada que hacer, obviamente va a venir los sábados por la noche. Él y yo somos amigos de años”, comentó Vania.

Ella señala que su romance empezó como una amistad que se fue fortaleciendo con los años. Y que al principio, todos pensaban que su relación no iba a durar mucho y que era algo de momento.

“Nuestra relación se construyó en base a una amistad fuerte, nos llevamos bien y nos complementamos chévere, estamos bien. Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumplido nueve meses. Todo un embarazo”, dijo Vania.

Así que los chicos ‘reality’ están cada vez más cerca de cumplir un año de relación y están más enamorados que nunca. Y de pasadita, están callando las bocas de todos aquellos que no confiaban en su relación, que parece cumplirá muchos años más.

