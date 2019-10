Vania Bludau se achora por novio

La bailarina Vania Bludau salió al frente de las críticas que ha recibido tras las íntimas confesiones que hizo en ‘El Valor de la Verdad’ sobre algunos futbolistas de la Selección Nacional y exchicos realitys, en donde dio puntuaciones y comparó incluso con algunos vegetales las partes íntimas de sus exparejas de turno. Incluso, respondió a los comentarios que señalaban como ‘pobrecito’ a su futuro esposo Frank Dello Russo.

“Y los que dice que mi novio Frank no sabe nada porque no habla español y que es pobrecito, no, él sabe todo, así que dejen de especular. Se acuerdan la primera vez que fui al programa, fue en el 2016, y yo ya estaba con Frank. Mojigatos algunos, ¿no?”, arremetió la joven en un video de Instagram y pidió a las personas que han sido mencionadas “no arañarse”.

“Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé porque critican algunos tanto. Creo que todo mundo tiene un pasado. La mayoría de cosas que me han preguntado ya se sabía, pero nunca los había aclarado”, comentó Vania que actualmente se encuentra en Miami.

En el programa ‘Válgame Dios’ reafirmó que tiene todo el apoyo de su pareja y que “él sabe perfectamente todo, la gente dice que yo no me puedo sentar ahí pero ya todo estaba conversado con él. Los planes de matrimonio siguen para el próximo año”. Además, no teme a una demanda de su expareja Christian Domínguez a quien comparó con un olluquito.