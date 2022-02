Vania Bludau se solidariza con Luciana Fuster por ataques: “Hieren y cuesta recuperarse”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo se pronunció en redes sociales brindándole su apoyo a Luciana Fuster por todo el ‘hate’ que viene recibiendo y pidió que no se difunda el odio.

Vania Bludau se puso en el lugar de Luciana Fuster y salió en su defensa por tantos ataques de odio que recibe a diario. La modelo quiso dejar en claro que las personas públicas tienen los mismos sentimientos que el resto de las personas, y eso debería considerarse antes de criticarlos cruelmente.

“Les recuerdo que este planeta está conformado por seres humanos que sentimos por igual, que tenemos emociones, aciertos y desaciertos. Dejen de clasificarnos, somos iguales que ustedes, con problemas, con ansiedad, con dudas. La perfección no existe, somos humanos también”, inició diciendo.

“No se trata de que por ser “públicos” las demás personas tienen derecho a opinar y para mal. Créeme tú no eres quién para juzgar a nadie. Las redes sociales se han vuelto un arma de doble filo hace mucho, nosotros tratando de mostrar lo mejor de nuestras vidas cuando a veces la realidad es otra. No muchos tienen la capacidad de ser vulnerables frente a esta pantalla y ¡me incluyo!”, expresó.

Asimismo, reveló que hay muchas cosas que se esconden detrás de la sonrisa de una figura pública, y eso el público lo desconoce. “Escondemos preocupaciones, ansiedad, depresión, dudas, temores, inseguridades, fracasos, problemas familiares, etc. Todo lo que guardamos bajo siete llaves cuando sale a la luz, es un dolor inquebrantable y ustedes no tienen reparo alguno de seguir dañando a los “públicos” porque son “públicos””, agregó Vania.

Mire también: Sheyla Rojas tendría problemas neurológicos por exceso de cirugías, según experto

“En 2015 me volví débil y me fui”

Vania Bludau también decidió abrirse y contar un episodio de su vida que muy pocos conocían. Y es que la modelo abandonó el país hace casi 7 años y lo hizo por los constantes ataques y habladurías que su persona recibía.

“En el 2015 tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui, es por eso que yo me retiro de este país en el 2015. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse”, señaló.

Además: Magaly lanza indirecta a Jessica Newton: “Tengo buenos amigos que no necesitan flashes”