Vania Bludau segura de permanecer en ‘Reinas del show’: “De acá no me voy”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La influencer obtuvo bajos puntajes del jurado en comparación de sus compañeras e ingresó a sentencia junto a Diana Sánchez y Milena Zárate.

Vania Bludau no tuvo una buena gala el día de ayer en ‘Reinas del show’ y fue una de las 3 sentenciadas del programa. Sin embargo, lejos de ponerse triste o frustrada por la sentencia ella dijo que ya lo presentía y no se le hizo na extraño caer allí.

“Ya me había dado cuenta de que iba a quedar sentenciada de todas maneras y no porque el baile haya estado mal sino porque el puntaje estuvo bajo. Además, no tenía ningún punto extra. Desde hace rato le dije a Jeremy (su compañero de baile) preparémonos para la sentencia, y ya decidimos el género, ya está planificado”, comentó Vania.

Además, la influencer lo tomó como una oportunidad de sacar lo mejor de sí con el trabajo bajo presión. Vania se mostró muy segura en el programa y afirmó que, para mala suerte de sus compañeras Milena Zárate y Diana Sánchez, ella no será la eliminada en la gala que viene.

“Creo que trabajar al presión, porque estoy compitiendo contra dos compañeras Diana y Milena, se me activarán todos los circuitos de una… De acá no me voy. No hay forma que me vaya, se va otra. Estoy activa para cualquier cosa que se venga, yo no me voy la próxima semana”, finalizó la novia de Mario Hart.

Mire también: Gisela Valcárcel le responde a todos sus ‘haters’: “No me importa si no les gusta cómo soy”

La novia de Mario Irivarren sorprendió a todos al no recordar los pasos de baile de su segunda coreografía en ‘Reinas del show’.

Vania Bludau tuvo una buena primera presentación al bailar el ritmo de merengue y se llevó los aplausos del jurado. Sin embargo, el problema llegó la segunda vez que le tocó hacer un baile con una coreografía de disco.

Esa coreografía era parte de un ‘baile de improvisación’ y realmente pareció uno de ese tipo. Pues a pesar de que Vania logró culminar su baile y completar algunas cargadas, se pudo notar que no estuvo conforme con su presentación.

“Para empezar obviamente siento vergüenza de lo que acaba de pasar porque como te dije al inicio, es tanta información que simplemente no sé, se me fueron muchas cosas. Y de verdad, Jeremy, perdón”, inició diciendo Vania.

Ella causó algo de sorpresa entre el jurado que al parecer no notó que Vania olvidó los pasos. Y ella continuó pidiendo disculpas a todo el público y expresó que se siente con mucha impotencia por no haber demostrado su potencial.

“Tengo mucha frustración en este momento, de verdad disculpas al público, disculpas al jurado”, dijo Vania.

Además: Melissa Klug quiere tener a su sexto hijo con Jesús Barco: “Me encantaría”