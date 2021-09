Vania Bludau sobre contagio de Melissa: “No sé si habrá Reinas del Show este sábado”

Compartir Facebook

¡Preocupada! La ex chica reality anunció a sus seguidores en sus redes sociales que se hizo una prueba de descarte contra el virus.

Vania Bludau no fue ajena al caso de su compañera dio su opinión respecto al tema a través de su cuenta de Instagram. Indicó que se hizo una prueba de descarte contra el virus por precaución, el cual salió negativo.

“Ayer me hice el test, hoy también, y salí negativo, gracias a Dios. No sé si habrá programa, espero que sí, yo tengo mi ensayo con normalidad, así que veremos”, comentó.

GISELA SE PRONUNCIA

La conductora de ‘Reinas del Show’ aseguró que ha tomado cartas en el asunto tras conocer el caso de Melissa Paredes al contagiarse del virus.

Gisela Valcárcel habló en exclusiva para el programa América Hoy y dio su opinión sobre el caso de la esposa del ‘Gato’ Cuba quien se contagió del virus. La conductora aseguró que ha tomado cartas en el asunto para desinfectar la pista de baile.

Además mencionó que ha creado una nueva gala para este sábado en el reality de baile e indicó que a quienes no respete los protocolos quedará fuera de todo: “Yo me vine al norte con mi mamá y mis hermanas, cuando estaba a punto de hacer fotos, a las 2:30 de la tarde, empezaron las llamadas y no hemos parado de ver protocolos, llamadas con Armando con Jorge, haciendo ese cerco que debemos de respetar todos”, contó.

Cabe indicar que Ethel y Janet Barboza no se contagiaron del virus, pero que tienen que hacer cuarentena: “De la vida de Giselo no sé, pero quiero que sepan que nos estamos cuidando y a todos a nuestro alrededor”, aseveró.

