Vania Bludau sobre relación con Mario: “Creo en el matrimonio, él se mata de risa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren, Vania Bludau aclaró que no dará detalles de la ruptura y pidió a la prensa no insistir con el tema.

En esta oportunidad, recordamos que la vez que la modelo dijo en entrevista con ‘Estás en todas’ que sueña con casarse. El conversatorio corresponde a octubre del 2021 y también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre. “Yo sí o sí, sí o sí, escucha bien, yo en dos años tengo que ser mamá porque quiero y porque es la mejor edad. Le diré: ¿quieres? Y si no, chau”.

También puedes ver: Mamá de Advíncula revela en la previa del Perú vs Paraguay: “mi hijo está nervioso”

“Ya lo hablé con Mario, pero tenemos una relación con menos de un año, tampoco quiero hacer las cosas alocadas. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante…”, contó Vania en dicha oportunidad.

Me muero por ser mamá en algún momento. Ya lo negociamos, él decía como cinco, después decía tres, ahora quedamos en un par. Así que, sin un par, no, mucho gusto, Mario, que te vaya bien. (Su hijo) tendría un cuerpazo y una personalidad única”.

Asimismo, Vania Bludau también confesó que soñaba con el matrimonio: “Sí, claro (creo en el matrimonio), la experiencia que tuve no fue mala, simplemente en el camino dejas de hacer match con la persona que te iba a casar. Pero yo en el amor creo, en el matrimonio creo, en el felices para siempre también creo, yo soy de los cuentos de Disney, de los cuentos de hadas y Mario se mata de risa, no me importa”.

También te puede interesar: Korina y su autocrítica por crianza de su hija: “la he consentido mucho”

Vania Bludau causa furor con sensual paso de Anitta

Prendió las redes sociales. La modelo Vania Bludau no pasó por alto el challenge de ‘Envolver’ de la cantante brasileña Anitta que se ha hecho viral en las redes sociales. La morocha, realizó el sensual paso de la artista, el cual consiste en hacer un baile recostando los brazos en el suelo y moviendo las caderas con un movimiento sensual, que lo compartió en su cuenta oficial de TikTok e Instagram, y Mario Irivarren fue quien la grabó.

“Un perreito en la pared. Anitta, te amo, envolver”, escribió la exchica reality Vania como descripción del clip, donde aparece con un diminuto bikini en la terraza de su casa de playa.

Este video super sensual, se volvió viral en redes sociales alcanzando más de 4.2 millones de vistas y más de 217 mil likes con innumerables comentarios, donde diversos usuarios destacaban la seguridad de su novio para dejar que su pareja suba un video así de candente.

Mira también: «Sé lo que cuestan las cosas», Sheyla revela que ha trabajado desde joven