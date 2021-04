Compartir Facebook

La modelo pasa por un momento trágico junto a su familia debido a la pérdida de su tío tras una lucha contra la Covid- 19.

Gracias por darme todo el amor de padre que siempre necesité”, expresó la modelo Vania Bludau en una parte de su dedicatoria.

A través de Instagram, la exintegrante de Esto es guerra confirmó la lamentable noticia a sus seguidores. Aseguró que consideraba al miembro de su familia como la figura paterna que no pudo tener a lo largo de su vida.

Se despidió con una emotiva dedicatoria. “Se supone que debo aceptar que ya no estás… pero se me hace difícil. Gracias a ti tenía a quién abrazar por el Día del Padre”, expresó Vania Bludau.

“Gracias por darme todo el amor de padre que siempre necesité. Descansa en paz, tío Eduardo, en mi corazón estarás por siempre”, termina el mensaje.

En la publicación adjuntó fotos junto a su familiar en diferentes etapas de su vida. Vania tomó la decisión de cambiar su foto de perfil de Instagram por un lazo negro, en señal de luto por el triste acontecimiento.

Hace unos días, regresó a Perú desde Miami para reencontrarse con Mario Irivarren y pasar el feriado por Semana Santa en Máncora. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada recibió la triste noticia.

¡NO SOPORTA EL ACOSO!

Tras dos meses de vacaciones en el Perú, la influencer Vania Bludau decidió retornar a Miami, ciudad donde reside desde hace varios años.

La modelo ya había anunciado el tiempo que permanecería en tierras peruanas al lado de su familia y de su novio Mario Irivarren; no obstante, recientemente aclaró que se siente acosada por algunos reporteros, quienes buscan captar imágenes de su día a día.

“Me estoy yendo de viaje, me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho que me voy por un tiempo, me voy con mi mamá y si bien ya había dicho que me iba de viaje, en realidad también estoy fastidiada porque ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque me parece que es acoso que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, comentó en sus historias de Instagram.

