Vania Bludau tras ver enfrentamientos entre protestantes y la Policía: “Me duele ver esto”

La influencer no dejó de pronunciarse en redes sociales sobre la difícil situación que está viviendo el país desde el paro de transportistas.

Vania Bludau se sumó a la lista de personajes de la farándula que han expresado su sentir sobre la terrible situación que vive el país. Y es que desde hace varios días se estuvieron presentando protestas en diversas partes del país correspondientes al paro de transportistas.

Y el día de ayer se llevó a cabo un Paro Nacional que desató varios enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. El día de hoy se decretó una inmovilización social obligatoria para frenar el Paro Nacional, pero pese a ello se dio una protesta en diversas partes de Lima y Callao.

Vania Bludau compartió a través de sus historias de Instagram un video que reflejaba estos enfrentamientos y lamentó la situación. “Duele ver como el país se va a la mrd”, escribió la influencer.

Confrome avanzan las horas, los enfrentamientos se tornan más violentos y las autoridades no pueden controlarlo. Vania también compartió un mensaje que reflejaría lo afectada que está por ver todo lo que está enfrentando el país. “Saqueos, paros, colegios sin clases, gente que no tiene que comer”, se pudo leer.

Samuel Suárez mostró en su plataforma, ‘Instarándula’, unas imágenes en las que Vania Bludau y Mario Irivarren aparecen junto a sus amigos en Punta Hermosa. Esto le pareció raro a Samu pues la pareja, hace unos pocos días anunció su ruptura.

Es por esta razón que el creador de ‘Instarándula reveló no creer en que la pareja haya roto su romance. “Yo decía qué clase de ex son estos que un día anuncian su ruptura con comunicado, se pelea la mujer con reporteras, hace todo un show para esto, o sea, se les ve comiendo juntos dos días seguidos ¿qué clase de ex son?”, dijo Samu.

Posteriormente, dejó en claro que sí cree en la amistad entre dos personas que fueron pareja, pero no cree que esto se pueda dar tan rápido. “Obvio, nadie dice que dos exparejas pueden ser amigos, ¿pero en menos de una semana? Jajaja. Ay, Dios mío, para mí, igual que casi todo mi público, esto ha sido show barato de marketing, eso es lo que yo creo, que no tienen pantalla y están desesperados”, señaló.

