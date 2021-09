Vania habla sobre su relación con la ‘Calavera coqueta’: “Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumpldo 9 meses”

Compartir Facebook

¡Enamorados! La ex chica reality confesó que le encanta que su pareja siempre la apoye en sus presentaciones en Reinas del Show.

Vania Bludau se muestra más enamorada que nunca de su chico reality y contó más detalles de su relación pese a que muchos creían que no durarían ni un mes: “Mario ha venido todas las semanas. Es lindo que te acompañe tu pareja si no tiene nada que hacer, obviamente va a venir los sábados por la noche. Él y yo, somos amigos de años”, comentó.

Además comentó que antes eran buenos amigos y eso fue la base para que su relación como pareja sea duradera: “Nuestra relación se construyó en base a una amistad fuerte, nos llevamos bien y nos complementamos chévere, estamos bien. Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumplido 9 meses. Todo un embarazo”, expresó entre risas.

SIN ROCHES CON ‘CHABELITA’

La modelo Vania Bludau, regresó a la pista de baile de ‘Reinas del show’, pero pese a su esfuerzo no pudo superar su primer duelo de baile contra la Isabel Acevedo, ex pareja de Christian Domínguez, con quien ella también tuvo un romance hace mucho tiempo atrás. “Súper nerviosa. Se siente rico regresar a la pista, pero creo que los nervios de la primera gala siempre están ahí. Ya por lo menos bailé, me equivoqué y ya pasó. No voy a echarle la culpa a Oreykel (el bailarín) porque sé que es muy difícil hacer una presentación primero con Isabel y luego conmigo porque cuando es el mismo género hay muchos pasos que son parecidos”, señaló Vania.

Asimismo, la morocha aseguró que no existe ninguna enemistad con Acevedo. “(Con Isabel) Tenemos amistades en común porque ella ha trabajado en un reality donde conozco a todos los chicos, me han hablado súper bien de ella, que es súper linda, buena onda y es lo que se ve, así que todo cool”, refirió la curvilínea. “No hay tensión, Christian es mi tatara ex, no me refiero a que sea viejo, sino es que es con un ex muy antiguo como un ex, ya muy antiguo eso, pues”, añadió Vania Bludau.

Por su parte, la popular ‘Chabelita’ comentó que no no tiene problemas con la exchica reality: “Las dos somos unas reinas”, comenzó diciendo. “Yo no tengo ningún problema con nadie. A él (Christian Domínguez) le deseo lo mejor, en su etapa con su familia, a todas las personas que lo rodean. Yo no tengo ningún problema con nadie”, agregó Isabel al terminar su baile.

