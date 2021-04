Vania niega tener ‘sugar daddy’ en Estados Unidos: “Tengo que trabajar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Vania Bludau negó de la existencia de un ‘sugar daddy’ en Estados Unidos, como algunos especulan, pues la razón principal para viajar constantemente hacia dicho país es netamente laboral.

En entrevista para “Amor y Fuego”, la pareja de Mario Irivarren precisó que no se ha peleado con el “chico reality”, sino que debe cumplir con algunos contratos que tiene con marcas que la auspician.

También te puede interesar: Mario revela problemas con Korina: “Perdimos un poquito de intimidad”

“Voy a estar yendo y viniendo de Estados Unidos, pero todo está bien entre nosotros. Como todos, tengo que trabajar, hay marcas que me auspician, pues no tengo un ‘sugar daddy’ como otras chicas”, mencionó Vania Bludau.

Asimismo, respondió a los cuestionamientos sobre que su ex, el abogado Frank Dello Russo viva en el mismo edificio que ella. La modelo descartó que él sea su vecino. Sin embargo, quizás esté visitando a un familiar, pues Miami es pequeño.

También te puede interesar: ¡Mucha fuerza! Tomate Barraza se encuentra muy preocupado por la salud de su padre

“Nada que ver, él no es mi vecino, no vive en mi edificio. Quizá lo han filmado porque irá a ver a alguien. No es dueño de ningún depa ahí y yo te lo puedo decir. Fácil ha alquilado ahí hace algún tiempo o debe haber ido a visitar a alguien ahí. Miami es muy chico, así como Lima”, indicó Vania.

Incluso, aclaró que, en caso se tope con él, no lo saludaría, ya que la relación terminó en malos términos. Como se recuerda, Vania Bludau terminó su relación larga con Frank Dello Russo, pues había encontrado una cuenta activa en Tinder.

También te puede interesar: Magaly Medina se “vacila” con el ingreso de Gino Pesaressi como conductor de televisión