Vania se emociona al recordar a sus amigos: “Me pongo nostálgica”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo peruana, Vania Bludau, ha pasado la Navidad en Miami, Estados Unidos, ya que reside ahí. Sin embargo, al mandar un mensaje por las fiestas a sus seguidores se emocionó hasta las lágrimas.

A través de redes sociales, la modelo deseó a todos sus fanáticos una feliz navidad, pero al recordar lo que fue este año, Vania Bludau recordó a sus amigos a los que no ven hace tiempo por la pandemia de la COVID-19.

“El día de hoy puede decirles que estoy tan feliz, no solamente por las cosas que me están pasando, sino porque veo a mis amigos que están felices y me da mucha felicidad. Les quiero mandar un beso a todos mis amigos que los extraño mucho. Espero el próximo año o más adelante lo podamos pasar juntos como me gustaría. Me pongo super nostálgica porque los amo”, mencionó la modelo evidentemente emocionada.

También te puede interesar: Jefferson Farfán disfrutó la Navidad con sus hijos: “Mi regalo perfecto”

Asimismo, Vania les mandó un mensaje de aliento a sus seguidores, ya que pronto todo volverá a ser como antes y se podrán reunir con sus familias sin ningún riesgo de contagio.

“Les mando muchísimos besos a todos ustedes. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos. Finalmente estamos diciembre, después de toda esta locura que aún hay, pero a seguir adelante y tener mucha fe que todo va a mejorar pronto”, indicó.

Como se recuerda, la modelo mantiene una relación a distancia junto a Mario Irivarren. No obstante, el “chico reality” chapó sus maletas y viajará para reencontrarse con Vania en Estados Unidos.

También te puede interesar: Patricio pasó susto por fiebre: “Gracias a Dios, mi prueba salió negativa”