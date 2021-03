Vania se quiebra al recordar intervención policial: “Estoy muy apenada”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Hizo un mea culpa. La pareja conformada por Vania Bludau y Mario Irivarren salieron en televisión por primera vez a referirse a la intervención policial que tuvieron al estar celebrando una fiesta en su casa de playa.

En entrevista, la modelo precisó que se siente totalmente avergonzada por lo dicho al agente, ya que recibió una ola de críticas, tras querer justificarse por los insultos vertidos y la actitud incorrecta mostrada.

También te puede interesar: ¡Bailecito en la playa! Lesly, Estrella y Ana Lucía nos enamoran con pasitos de Tiktok

“Estoy muy apenada por lo que pasó. Lo que dije en redes sociales no fue para justificarme. Tuve un traspié al justificarme, por querer contar lo que paso, al final, el personaje publico sale perdiendo. Estoy avergonzada. No ha sido de mi parte causar malestar”, mencionó Vania Bludau.

Además, la pareja de Mario Irivarren indicó que al volver a ver las imágenes de su intervención policial sintió vergüenza, ya que esa actitud que tuvo no refleja cómo es como persona, pues solo venía a trabajar y no a estar envuelta en escándalos.

“Sentí vergüenza. No es lo que me gustaría que la gente vea de mí. Tampoco he sido la mejor imagen en toda mi carrera, no he sido una santa. Los últimos años venía a trabajar y es penoso para mi regresar al país en esas circunstancias”, finalizó Vania Bludau.

También te puede interesar: Falleció Ever Bohórquez, vocalista de ‘Surandino’, víctima del virus