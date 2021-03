¡Variante brasileña es la peor amenaza para el Perú!

Compartir Facebook

El hecho de que 39,7% de casos de coronavirus en Lima son producidos por la variante brasileña, tal como lo informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, es una situación “sumamente preocupante” en el Perú, dijo el doctor Elmer Huerta, en medio de una agresiva segunda ola de Covid-19, con hospitales colapsados y carencia de camas UCI.

“Esta variante es la que está haciendo estragos en Brasil en estos momentos, es la que en Uruguay está haciendo estragos, está haciendo estragos en Venezuela. Es algo muy serio que se esté convirtiendo en la predominante en nuestro país”, afirmó.

CRECEN CONTAGIOS

El titular del Minsa explicó que Lima Este (Ate, El Agustino, Santa Anita, entre otros) es la zona más afectada por la variante P.1 del SARS-CoV-2. “Si se ha documentado de que ya tenemos casi 40% en Lima Metropolitana, entonces es cuestión de tiempo de que esta variante -si no nos cuidamosva a ser la pre-dominante en el Perú. No es de que cause una enfermedad diferente. No. Lo que al parecer hasta ahora se sabe es que al ser tan contagiosa va causar un enorme número de casos”, detalló.

MUTACIONES PELIGROSAS

El médico también señaló sobre las consecuencias que podría traer al Perú y el mundo entero. “No solamente es muy contagiosa, sino que comparte también las mismas mutaciones. Tiene tres mutaciones en lo que se llama la zona RDD. ¿Cuál es la zona RDD de la espiga del virus? Es la zona a la que van dirigidas los anticuerpos neutralizantes que se producen como consecuencia de enfermedad natural o de vacunas”, precisó.

VACUNAS NO SERVIRÁN

Esta condición, dijo, provocará que mucha gente se vuelva a reinfectar. “Y que estas vacunas de primera generación que estamos teniendo en todo el planeta ya dejen de ser tan eficaces y efectivas como uno lo piensa”, agregó.

RUTA DEL VIRUS

Con 2.800 kilómetros de frontera con Brasil, Perú identificó por primera vez esta variante en enero en la región amazónica de Loreto. “La ruta que siguió ha sido Caballococha, Iquitos, Tarapoto y Huánuco. Luego llegó a Lima Este”, informó en su momento el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

CARGA VIRAL

La nueva variante del SARS-CoV-2, conocida como Brasil P.1, fue detectada inicialmente en Japón en personas de regreso de la Amazonía brasileña. Los investigadores coinciden que, al igual que las variantes inglesa y sudafricana, es más contagiosa, pero no más letal.

DRAMA SE EXTIENDE A PAÍSES VECINO

El recrudecimiento de la pandemia en Brasil, con récord de muertos y el sistema sanitario al límite, se ha extendido al resto de Sudamérica poniendo en jaque incluso a Uruguay (siete casos detectados), considerado hasta ahora un ejemplo de contención del coronavirus.

“Lamentablemente, la terrible situación de Brasil también está afectando a los países vecinos”, afirmó Carissa Etienne, directora de la OPS. Es “crucial” agudizar las medidas, advirtió.

El organismo destacó un repunte de casos de COVID-19 en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, así como en el departamento de Pando, Bolivia, y en Loreto, Perú. En Chile también se ha detectado seis casos de la variante brasileña.

CIENTÍFICOS TEMEN PELIGRO MUNDIAL

La pandemia está desbocada en Brasil, el martes pasado tuvo más fallecidos que ningún otro día: 3.251 muertos en 24 horas. Cada 100 brasileños que se infectan con Covid-19 ahora mismo contagian la enfermedad a otras 123 personas, según los datos del Imperial College de Londres citados en el principal noticiero nocturno.

La intensa transmisión —acelerada por la variante brasileña, más contagiosa— ha causado una avalancha de enfermos graves que han llevado al colapso de las UCI de buena parte del territorio. Y los científicos temen que Brasil se esté convirtiendo en una incubadora de nuevas variantes y cepas.

50% EN LIMA NORTE

El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, confirmó que el 50% de los casos de Covid-19 detectados en Lima Norte son por la variante de Manaos