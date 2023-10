¿Varón o mujer? Katy Jara reveló el sexo de su segundo bebé. Conócelo aquí

Katy Jara sorprendió a sus seguidores en redes sociales, pues se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. Ante ello, junto con su pareja Marvin Bancayan se pronunció para revelar el sexo de su próximo hijo. Debido a esto, a través de sus redes sociales, los alegres padres compartieron una imagen del momento en el que se enteraron si esperaban una niña o niño. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Katy Jara reveló el sexo de su próximo bebé

A través de sus redes sociales, la recordada presentadora de televisión, Katy Jara, anunció junto a su pareja Marvin Bancayan el sexo de su segundo bebé. Los padres se mostraron felices y publicaron el momento en el que se enteraron si esperaban una niña o niño.

Por estos motivos, la pareja se animó a compartir el sexo de su hijo en redes sociales. La cantante Katy Jara reveló que se encuentra esperando a una niña. Además, en la historia compartida en su cuenta de Instagram se le puede ver al lado de su pareja cargando una torta con un osito y una osita. Incluso, ambos están apuntando hacia la osita y colocan el mensaje: «Es una niña».

¿Usuarios critican a Marvin Bancayan?

Por otro lado, los usuarios sorprendieron al esposo de Katy Jara dejando de lado el nacimiento su niña para criticarlo duramente. El contexto de esta historia parte de la denuncia pública que le hicieron a Marvin Bancayan en el programa ‘Magaly TV: La Firme’. La madre del hijo de Bancayan lo acusó de desentenderse del menor hace 17 meses. Además, señaló que no cumple con la pensión de alimentos del menor. Incluso, sostuvo que tiene una orden de captura.

“¿El esposo podrá mantener? ya que al otro no le pasa ni para el pan”, “Habla con tu esposo y has que se haga cargo de su hijo, esa criatura no tiene la culpa. No te gustaría q un día el padre de tu hijo se olvide q tiene un hijo”, “Ese tipo no pasa pensión y Katy es ciega o qué”, son algunos de los comentarios contra la pareja de Katy Jara. Sin embargo, no se ha vuelto a saber más sobre este tema a la fecha.