“Vemos el programa por Jorge Luna”: Usuarios ningunean y critican a Ricardo Mendoza en redes sociales

Recientemente muchos seguidores del programa “Hablando Huevadas” se preguntaban el motivo por el cual no hubo show el último domingo. Ante ello, Ricardo Mendoza, fiel a su estilo, publicó un video en sus redes sociales anunciando que no habría programa. No obstante, los seguidores del show no tomaron las palabras de “Richavo” de la mejor manera. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricardo Mendoza anunció que no habría programa

El cómico “Richavo” anunció el último domingo que no habría programa de “Hablando Huevadas”. Cabe resaltar que los miles de seguidores del show están pendientes a cada nuevo estreno. Ante ello, luego de lo mencionado por Ricardo Mendoza, los seguidores del programa se habrían tomado a mal lo expresado por el humorista. En tal sentido, los usuarios en TikTok y seguidores de “Hablando Huevadas” empezaron a comentar al respecto afirmando que ven el programa por Jorge Luna y no por Ricardo Mendoza.

“Señores hay mucha gente que me está preguntando sobre el programa de hoy día. Y la verdad es que no hay, no me jodan, no hay. Y no hay y no va a haber, estoy descansando, dejen en paz. Uno domingo ya descansen. La próxima semana quizás o quizás no, no sé. Simplemente cuando lo vean, lo ven y si no lo ven, no lo ven. Tanta huevada. Te amo”, sostuvo el cómico. Estas palabras habrían generado la molestia de los seguidores, quienes no dudaron en comentar al respecto.

Usuarios chancan a Richavo

Luego de lo mencionado por el cómico Ricardo Mendoza, muchos seguidores del programa dieron su descargo sobre el tema. Al parecer les disgustó la forma en cómo se expresó el humorista, pues muchos usuarios señalaron que ven el programa por Jorge Luna y no por “Richavo”.

“La gente y me incluyo, vemos el programa por Jorge Luna. Bájate de tu nube, monse”, “Pero yo veo esa vaina por Jorge Luna. ¿Este pata quién es?”, “Una semana sin Jorge Luna. Noooo”, “Que siga llorando por la Goñi y manda a Jorge Luna, ese es el del talento”, “Todo bien, pero el público merece respeto. Si van a descansar avisen es por respeto al público que los espera”, “La soberbia, hoy estás arriba y mañana quien sabe. No te creas indispensable que Jorge Luna solo la hace linda, sr. Ricardo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.