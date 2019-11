Vendedora de maca pierde la oreja en bronca por clientes

Increíble. Una disputa por la venta de desayunos a taxistas acabó mal: una mujer le arrancó parte de la oreja a su competencia, en el cruce de la avenida Mariátegui con el jirón 1 de mayo, El Agustino.

ATAQUE FEROZ

Rosmery Merino Huamán se quedó sin la mitad de su oreja derecha y su agresora, Ana María Rodríguez, se encuentra detenida en la comisaría de ese distrito.

“Desde la mañana me tenía amenazada. Dijo que me iba a sacar el ojo, pero yo la ignoraba. Pero al final me atacó, luego ella empezó a reírse, burlándose de todo”, comentó la agraviada con un parche grande en el rostro.

BRONCA POR VENTAS

La razón de esta antigua rivalidad es por la pelea de los clientes que van por la zona donde tienen sus negocios.

“Claro debe ser por la competencia y, por eso, no deja vende. Yo para defenderme la arañé en su cara y aun así no me soltó”, agregó.

HERMANAS PLEITISTAS

Según unas testigos, las hermanas Rodríguez agreden a las Merino Huamán desde hace tiempo.

“Tienen la costumbre de ir a insultarla de la a hasta la z”, afirmó.

Sin embargo, las acusadas contaron que si Ana María reaccionó de la peor forma fue en defensa propia.

“Mi hermana estaba en el piso y ella le estaba mordiendo el seno, después se defendió con su boca. Ella es la que agrede porque nosotros vendemos más maca”, contó una de las parientes.

EL DATO

Rosmery Merino exigió justicia y el pago de su tratamiento (S/ 2,300) y en los próximos días se someterá a otra cirugía. “Quiero que se aleje de mí, puede llegar a matarme”, declaró la agraviada.