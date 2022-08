Venezolana asegura que mantuvo relación con el “Coyote” Rivera

Compartir Facebook

El ex futbolista sigue envuelto en escándalos. (Foto: Web)

La joven de 23 años afirmó que estuvo tres años con el exfutbolista, Julio “Coyote” Rivera.

Una mujer venezolana de 23 años, llamada Wilmari Jiménez, afirmó que el ex seleccionado nacional, Julio ‘Coyote’ Rivera, y ella mantuvieron una relación de tres años, según informó Magaly Medina. Esta sería la cuarta relación del hermano de Paolo Guerrero, ya que habría estado viéndose con su esposa, una mujer del karaoke, Julia Díaz y esta jovencita extranjera.

“Otra novia más que habla para nosotros esta dice que desde hace tres años (está con el Coyote) Tiene 23 años, es venezolana, nos ha mostrado fotos, chats y conversaciones”, manifestó la “Urraca” en su programa “Magaly Tv La Firme”.

Usuarios en las distintas redes sociales, mostraron su indignación ante el accionar del «Coyote» Rivera.

Terrible que en lugar de reclamar al infiel, la esposa y la amante número 1 del Coyote Rivera se dicen la vela verde entre ellas. No soporto esta sociedad tan machista#dmanana pic.twitter.com/EhU4rju0Wn — estoy harta (@lisssnow) August 3, 2022

Sobre el ampay del “Coyote” Rivera en un karaoke, la joven afirmó que se encuentra fastidiada por todo lo que se viene diciendo. “Me decía que me amaba a mí y su amor se quedó en el karaoke (…) Me decía que se iba a divorciar de su esposa porque está enamorado de mi (…) Él me decía que estaba separado y que estaba con su mamá”, expresó la venezolana.

Asimismo, cuando le consultaron por Lorena Cárdenas, la esposa del exfutbolista, la joven sostuvo que sí sabía que estaba casado con ella, pero que este le había prometido que se iba a divorciar porque la amaba.

“Me dijo que se iba a divorciar de su esposa porque está enamorado de mí. Me decía que estaba separado de ella y que vivían con su mamá. (¿Ustedes vivían juntos?) Sí, claro. Me decía que cuando no estaba en la casa estaba con su mamá”, añadió.

Hace unos días, el programa de la ‘Urraca’ reveló un ampay del exjugador besándose con una mujer en un karaoke tras ello su esposa salió al frente para anunciar que estaban separados. “Es parte de su vida privada. Julio y yo nos hemos separado a inicios de este año. Tenemos una buena relación, más por nuestras hijas, tenemos menores de por medio”, dijo Lorena Cárdenas.

Wilmari Jiménez le dijo a la ‘Urraca’ que el hermano del actual delantero del Avaí le pagaba el departamento ubicado en Chorrillos y hasta le prometió matrimonio. “(¿Quién pagaba el departamento donde vives?) Él obviamente”

“Hemos abierto una caja de pandora (…) y le prometió matrimonio cuando se divorcie de Lorena Cárdenas”, agregó Magaly Medina en su programa.