Un hombre venezolano quien trabajaba en un almacén en el Rímac fue acusado de robar dinero en efectivo y mercadería valorizada en S/50.000 según la dueña y denunciante del negocio que pudo captar el suceso en las cámaras del local.

Se trataría de Alexander Rodríguez Morales el denunciado y presunto delincuente que inicialmente se presentó como un buen hombre cristiano por lo que los dueños confiaron en su palabra y le dieron la oportunidad de trabajo.

“En mercadería S/50 mil, según dicen las facturas y el conteo que estamos haciendo, pero aún falta investigar más. Y en dinero S/15 mil”, mencionó la encargada del almacén Anaís Moler Llacho, quien apreció que el joven se llevo la mercadería en una carretilla.

De acuerdo a seguimiento e investigaciones, el exempleado habría usado una copia de la llave principal para poder sacar toda la mercadería sin ningún problema ni sospecha. Alexander Rodríguez Morales trabajó para la empresa durante cuatro meses el año pasado, sin embargo, renunció y luego volvió.

El matinal señaló que, según investigaciones, el exempleado habría usado un duplicado de la llave del local. La encargada del almacén contó que Alexander Rodríguez Morales trabajó cuatro meses en el 2020, y luego renunció al puesto.

Se hizo pasar por un buen hombre

“Era una persona adulta, nunca se jugó con otras personas, siempre se mostraba respetuoso. Habría utilizado un duplicado de llave. Nosotros queremos pedir que, si ustedes ven a esta persona en la calle, llamen a las autoridades, no confíen en él. Si esto nos hizo a nosotros, qué otras cosas pueden hacer a otras personas que pueden pensar que es buena persona, pero no lo es”, fue la respuesta de Moler al ser consultada si en algún momento habría sospechado del ex trabajador.

