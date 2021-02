Ventas online se disparan

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La llegada de la segunda ola y el nuevo periodo de cuarentena han derivado que las compras online repunten, pues son mucho más seguros que salir a exponerse. “En compras online siempre encontrarás ofertas y novedades que un medio tradicional no tiene, como atención las 24 horas además de la seguridad que da no exponerse saliendo de casa, explica Jorge Salas, gerente general de llevateloya.pe. Por ello, nos deja unos consejos para una compra online más segura.

-Verifica las redes sociales de la empresa, la cantidad de comentarios negativos o positivos. Mira si sus seguidores son reales o cuentas falsas.

-Ve si su contacto es dudoso. Por ejemplo, números telefónicos no operativos, si el correo electrónico no es empresarial o la web no funciona.

Entérate de más: Aprende a preparar una rica Corvina a la Chorrillana

Mira dos veces los URL y los nombres de las aplicaciones. Las letras faltantes o transpuestas son una estafa.

-Al hacer el pedido, asegúrate que la fecha que te indican en las condiciones de uso son las correctas. Lee las políticas de entrega, cambio, reembolso y privacidad. Si son ambiguas o inexistentes, ve a otro lugar.

-Si la web no inicia con “https://” o la ventana del navegador no muestra un candado cerrado, no ingreses tus datos. Esto indica que el sitio está encriptado y tus datos están seguros. Evita sitios que requieran que descargues software o que introduzcas información personal para acceder a cupones o códigos de descuento.

-Asegúrate que el repartidor tenga atuendo de protección, gel desinfectante para ser utilizado al momento de hacer la entrega, así como el banquito desinfectado donde colocará los productos.

Mira además: Magaly ‘dispara’ contra Vizcarra por cuestionar las vacunas: «Él debió firmar antes de irse»

-Recuerda que deben ambos tener una distancia de 2 metros. Si tienes que interactuar con el repartidor, no olvides usar la mascarilla y al entrar a tu casa cambiarte de zapatos y lavarte las manos.

-Una vez en tu casa, desinfecta los productos con esta fórmula: dos cucharadas de lejía por un litro de agua, pon esto en un atomizador y échalo en un pañito.