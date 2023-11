¿Verdadera maldición? Coincidencia entre triunfos de la U y la clasificación al mundial de Perú preocupa a hinchas

Tras el reciente triunfo de Universitario de Deportes en la Liga 1, muchos hinchas notaron una misteriosa coincidencia, tomando en cuenta nuestra situación en las Eliminatorias 2026. Recordemos que en muchas ocasiones se ha hecho un «meme» sobre la maldición de Alianza Lima, en donde se sostiene que la camiseta blanquiazul trae la mala suerte para quien la tenga. Sin embargo, en este caso la posible mala suerte estaría con el triunfo de la U. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Coincidencia entra los triunfos de la U y la clasificación al mundial de Perú

Recientemente, usuarios en redes sociales notaron una misteriosa coincidencia entre los campeonatos que ganó Universitario de Deportes y la clasificación al mundial de la selección peruana. En específico, las fechas en las que ganó la U señalan que al año siguiente Perú no clasificó al mundial. Ante ello, muchos hinchas se mostraron preocupados, pues de ser cierta esta «maldición», nuestra selección no clasificaría al siguiente mundial 2026.

Por tal motivo, se recuerda que la U ganó la copa en el 2000, por consecuencia Perú no fue al mundial Korea Japón 2002. De igual forma, Universitario salió victorioso en el 2009 y la Bicolor no fue al mundial Sudáfrica 2010. En el 2013, la U volvió a ganar el campeonato nacional y al año siguiente Perú no fue al mundial Brasil 2014. Cabe resaltar que en 2017 la U no ganó, pero la selección peruana sí fue al mundial. Por estos motivos, muchos hinchas asumen que la Bicolor no iría al mundial 2026, pues Universitario de Deportes acaba de ganar la Liga 1 en 2023, año de las eliminatorias.

¿Ricardo Gareca volverá a la selección?

En un reciente programa, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet soltó un revelador dato sobre el futuro de la selección peruana. Por ello, el comentarista deportivo contó Ricardo Gareca estaría en conversaciones con el director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas. Como sabes, el «Tigre» Gareca está en el Perú y muchos sospechan que es cuestión de tiempo que regrese a dirigir a la Bicolor, sin embargo, aún nada es oficial. Aún así, Mr. Peet sostuvo que «cualquier cosa podría pasar» en los próximos días.

«Vuelve a tomar fuerza el nombre de Ricardo Gareca porque ha habido una comunicación entre Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca. Pero lo cierto y concreto es que Juan Carlos Oblitas habló con Ricardo Gareca. Se saludaron, obviamente ha habido más que un saludo. Ricardo Gareca está en Perú. Dirige el domingo el partido de la despedida de Carlos Lobatón. Quién sabe si por ahí se puede dar una reunión cumbre. Está llano y dispuesto a la conversación. La última palabra la va a tener Agustín Lozano», sostuvo Mr. Peet