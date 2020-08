Compartir Facebook

La cantante Vertis Hernández confesó que la cuarentena ocasionada por el coronavirus le afectó su salud emocional y por debido a ello, ha subido de peso, pues sufre de ansiedad.

“Caí en depresión los primeros meses, yo sufro de depresión, esto fue un golpe fuerte, no tenía de dónde sacar, se vinieron cosas encima, pero ahí estamos avanzando poco a poco. Y el padre de mi hijo sigue evitando su responsabilidad. Toda esta ansiedad me hizo comer mucho más y por eso he subido de peso”, indicó Vernis, quien este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

QUIERE CINTURITA DE MICHEILLE

Al ser consultada si piensa operarse, respondió que le gustaría hacerse una reducción al estómago como Micheille Soifer para estar figurita.

“Tengo una oferta del mismo doctor que ayudó a Micheille Soifer, y estoy esperando, si me dicen que mañana están todas las condiciones para que me pueda operar, me opero. No tengo miedo a esas cosas, confío mucho en el doctor y en su grupo de profesionales”, aseveró.

Asimismo, confesó que no se encuentra conforme con su peso. “Sí me molesta mucho mi peso, mi alimentación no la puedo controlar porque, como conté, sufro de ansiedad”, apuntó.

SE RECURSEA

Tras la prohibición de los eventos públicos, la cantante contó que viene vendiendo diferentes cosas para poder generar ingresos en su hogar.

“Estoy vendiendo mascarillas, protectores faciales, mamelucos, pijamas, lo que pueda vender, lo 2que aparezca. Y, bueno, yo no cobraba por saludos, pero a raíz de la pandemia empecé a hacerlo y la gente no se molesta porque entiende la situación. Esta pandemia me agarró sin ahorros porque justo había comprado mi departamento, lo saqué con crédito hipotecario y la inversión fue fuerte”, mencionó.

OFRECE CONCIERTOS VIRTUALES

La salsera afirmó que no piensa dejar la música y por el momento viene dando shows virtuales y le va bien.

“La música no la dejaré, yo sigo trabajando y haciendo cosas. La última producción que saqué es número uno en la radio, y pronto sacaré una segunda. Y el tema de los conciertos online, aunque es bien difícil porque la gente no tiene plata, algo te da. Yo tuve un primer concierto online en agosto y ahora a principios de octubre pienso hacer otro”, apuntó.

