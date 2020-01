Vernis Hernández saca cara por Melissa Klug: “Foquita no le quites a tus hijos”

Vernis Hernández ha empezado el 2020 con el pie derecho y es que la salsera se alista para una gira por Europa. Sin embargo, no es ajena a los problemas por los que atraviesa su amiga Melissa Klug y se mostró en contra del pedido de reducción de pensión de Jefferson Farfán.

“Hay cosas que no me parecen porque sus hijos están acostumbrados a un tipo de vida, además porque yo estoy en la misma situación (con Carlos González padre de su hijo), no es que si me da la gana te reduzco. Si se diera el caso que no tuviera para asumir los gastos de conciliación uno entiende y se reajusta. Pero si tú dices una cosa y expones otra, entonces no pidas reducción, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas”, comentó la cubana.

Recordemos que recientemente, Jefferson le regaló una lujosa camioneta a su primo Fabiano, quien lo expuso a través de las redes sociales. “Es su plata y Jefferson puede hacer con su plata lo que le da la gana, pero no me parece justo que él le quite a sus hijos para disfrutar un poco más de su dinero”, agregó la salsera.

Le hace pisar tierra a Yahaira

De otro lado, la cubana no dudó en aclarar que Yahaira Plasencia aún no se consagra internacionalmente, luego que la popular ‘Patrona’ estrenara por todo lo alto su tema inédito ‘Y le dije no’.

“Con un tema no basta, es un proceso largo y duro para los peruanos la internacionalización, es un tema que demora mucho tiempo y hay que meterle punche y plata (…) el que tenga un tema y suene en uno o dos países eso no quiere decir que ya es internacional”, acotó. (A. Saavedra)