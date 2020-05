Verónica Linares y Sheyla Rojas pasearon con sus pequeños tras varios días de encierro

Compartir Facebook

El último sábado la periodista Verónica Linares, compartió mediante sus redes sociales el primer paseo que realizó al parque junto a su hijo Fabio, luego de haber estado más de dos meses en confinamiento.

“Hoy es un día importante porque desde el 11 de marzo que Fabio no salía a la calle. Recién nos hemos animado un ratito nada más, como para probar, la calle está vacía no hay mucha gente felizmente. De hecho ha habido algunos amiguitos de Fabio que sus papás me han dicho que no han salido porque tienen mucho miedo”, dijo la conductora de ‘Primera edición’, quien lucía una mascarilla al igual que su pequeño.

Como se sabe, por cuestiones de seguridad, los menores no deben sentarse en bancas ni en el piso. No pueden usar los juegos que pudiera haber en los parques ni llevar juguetes, triciclos ni patinetas.

Recibe ataques en redes

En tanto, Sheyla Rojas también compartió una foto en la que aparece en un parque con su mascarilla, sin embargo lejos de recibir el respaldo fue duramente criticada tras la publicación de un medio que aseguraba que no respetó la cuarentena. Debido a ello, salió a aclarar la situación y reveló que fue al parque junto a su hijo Antoñito.

“Tome, la decisión de salir sino comparto fotos o historias con mi pequeño, es mi privacidad, dejen de mal informar, no incumplí en ningún momento, salí como está permitido”, escribió en Twitter.

“Hoy después de tantos días encerrada en casa decidí salir al parque, como muchos o bueno todos estoy asustada por todo lo que está pasando con este virus…y aunque me costó tomar la decisión opté por salir cumpliendo con los protocolos necesarios”, fue el mensaje que posteó Sheyla en Instagram y que ocasionó los ataques.(V.Rondón)