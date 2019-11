Verónika Mendoza y Cerrón Rompieron palitos

La criticada alianza de los movimientos izquierdistas Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú, que lideran respectivamente Yehude Simon, Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza, no duró ni un mes y ayer se disolvió al no poder formalizar su unión electoral con miras a las elecciones del próximo año.

Este frente no alcanzó el plazo legal para la inscripción de alianzas y, en una reunión de emergencia, Juntos por el Perú y Nuevo Perú decidieron unir sus fuerzas, pero dejaron de lado a Perú Libre, cuyo líder, Cerrón, era blanco por estar con sentencia por corrupción además de ser homófobo, machista y xenófobo.

“Las agrupaciones de Juntos por el Perú y Nuevo Perú hemos asumido el compromiso ante el país de construir una plataforma política, social y ciudadana que represente a todas las fuerzas de cambio del Perú”, refiere el comunicado firmado por responsables de ambos partidos.

VAN SOLOS

Poco después, Cerrón publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando que su partido, Perú Libre, participará en las elecciones de enero con “inscripción propia”, es decir solos. Indicó además que su unirá con movimientos regionales y organizaciones sociales.

Yehude Simon, de Juntos por el Perú, dijo que esperarían hasta el lunes para tener una definición sobre el futuro de la alianza, pero advirtió que de ninguna manera, su movimiento “va dejar su identidad” y emplazó a Nuevo Perú a decidirse por ellos o por Perú Libre.

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dijo que la información interna que recibieron fue que la alianza no se logró inscribir. “No se han cumplido los requisitos formales. No se ha logrado inscribir la alianza básicamente porque la documentación no estaba actualizada. Perú Libre no tenía la documentación al día, esa es la verdad, y no se han podido levantar las observaciones”, sostuvo.

Indicó que el acuerdo preliminar era participar en los comicios con la inscripción de Juntos por el Perú.

EL DATO

“Por lo tanto, la gente de Verónika Mendoza [Nuevo Perú] va a tener que tomar una decisión, si van con nosotros o con ellos [Perú Libre]”, dijo Yehude.