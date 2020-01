VES: Gestante es atacada a cuchilladas por su ex

Una joven embarazada de cinco meses fue atacada a cuchilladas por su ex pareja que se metió a patadas y pedradas a su vivienda en Villa El Salvador. El agresor, identificado como José Walter Llauca Zapata tenía prohibido acercarse a la muchacha, a la que ya intentó matar en otras oportunidades.

“Te voy a matar”

Llauca Zapata intentó acuchillar el vientre de la mujer para matar a su bebé y también hirió a los dos perros de la joven, que salieron a defenderla. Actualmente se encuentra no habido. “Me puse a llorar delante suyo. Le supliqué que me deje en paz. Él solo repetía con el cuchillo en mano – te voy a matar, te voy a matar”, cuenta al borde del llanto Joselyn Rivera Ramírez de 25 años. La noche del martes, quién fue su pareja por cinco años, llegó con dos cuchillos hasta su vivienda, ubicada en la Sector 1 de Villa El Salvador. “Estaba decidido a acabar conmigo. Destrozó la puerta a patadas. Yo estaba con mi actual pareja, mi hijo de 4 años y otros familiares. José estaba como loco”, explica Joselyn.

Bebé en peligro

“Él me lo dijo, quería matar a mi bebé de cinco meses. Me ha cortado en el brazo y hombro porque me cubrí para que no le haga nada a mi barriga. He terminado con varias heridas por su ataque”, agrega. Rocky de año y medio junto a Lucky, mascotas de la familia de Joselyn, salen en defensa de ella y también fueron atacados por Llauca Zapata. “A Rocky lo agarró a pedradas en la cabeza. El perrito sigue en shock y tiene heridas abiertas porque le cuesta caminar. Con Lucky usó un cuchillo para herirle sus patitas. Los animalitos salieron corriendo.

El dato

A pesar de llevar separados casi dos años, Joselyn refiere que su ex pareja al menos intentó matarla en otras cuatro oportunidades. Por eso desde marzo del año pasado cuenta con medidas de protección, las que Llauca Zapata no respetó. Salvaje logró escapar y ella pide ayuda al ministerio de la Mujer, teme por su vida