Vestido de Superman intentó detener un bus con la mano pero terminó atropellado

Un nuevo video se viralizó en las redes sociales. En esta oportunidad, el protagonista fue un humorista brasileño que vestido de Superman intentó frenar un bus con la mano, pero todo le salió mal y fue atropellado.

El insólito hecho sucedió en Barra dos Coqueiros, en el estado de Sergipe, al norte de Bahía, Brasil. El cómico Luiz Ribeiro de Andrade de 35 años, es también un instagramer, periodista y animador de fiestas infantiles. Hoy es tendencia por su peligroso accionar, aunque algunos consideran que solo es una broma.

En la grabación se observa al humorista vestido con el clásico traje rojo y azul del hombre de acero, él está en el centro de una carretera sosteniendo un micrófono. El vehículo llega hasta donde está Andrade, pero no se detiene y lo atropella.

Ante el impacto sufrido, el hombre resultó ileso y bromeó: “Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero”. También detalló que calculó mal distancia y acabó siendo golpeado por el bus, en lugar de lograr supuestamente detenerlo con una mano.

Aunque fue criticado por algunos cibernautas, el cómico asumió toda la responsabilidad del hecho y pidió disculpas al chofer.

“Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal (…) Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convierte en accidente”, dijo el artista brasileño, tras asegurar que no sintió “nada de golpe”.

