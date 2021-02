Víctor Yaipén decepcionado de Gianmarco por responderle de mala manera al pedirle foto

Compartir Facebook

Fuego. El cantante de Orquesta Candela, Víctor Yaipén, reveló un episodio incómodo que vivió al pedirle una foto con el internacional, Gianmarco Zignago, pues cambió la percepción que tenía de él.

En redes sociales se hizo viral un “challenge”, donde los usuarios cuentan una experiencia incómoda con un famoso. El también percusionista decidió compartir un extraño momento que pasó con el autor de “Una canción de amor”.

Antes de iniciar la historia, Victor Yaipén resaltó que desde pequeño era muy fan de Gianmarco Zignago. Incluso, se toparon varias veces en los canales, pero nunca tuvo el valor de pedirle una foto al cantante. Sin embargo, un día lo vio en el aeropuerto y no quería dejar pasar la oportunidad.

Lamentablemente, por algún motivo, el hijo de Regina Alcover no lo recibió de buena manera, lo que terminó dejando helado al cantante de Orquesta Candela.

“Me acerco y le digo: ‘disculpa Gianmarco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo’ Y yo me quedé así con mi acompañante. También entiendo que a veces uno no está en sus momentos, igual ya no lo volví a ver con los mismos ojos, pero sigo admirando su buena música”, mencionó Victor Yaipén.

